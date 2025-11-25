"Unión dejó una imagen digna": la mirada de Leo Madelón tras la eliminación del Torneo Clausura

El DT de Unión asumió errores, destacó méritos propios y lamentó la jugada del palo que pudo cambiar la noche.

Leonardo Madelón analizó la derrota de Unión ante Gimnasia en el Torneo Clausura con una mezcla de autocrítica y reconocimiento al esfuerzo del plantel. Señaló que en los goles del Lobo se combinaron fallas defensivas con aciertos del rival, y detalló que el primer tanto llegó por un desajuste puntual que “estaba trabajado”.

El técnico remarcó que Unión buscó la igualdad con insistencia y recordó la jugada que terminó en el palo, una situación que para él “ podía haber cambiado la historia ”.

Orgullo por el recorrido y el golpe de la eliminación

Más allá del resultado, Madelón se mostró conmovido por el semestre del equipo. Dijo sentirse “muy orgulloso” por la entrega del grupo desde su llegada y reconoció que perder una llave directa “duele”, sobre todo por la ilusión que habían construido puertas adentro.

Describió un vestuario con un “silencio que hacía mucho ruido”, expresión con la que sintetizó la mezcla de frustración, cansancio y bronca del plantel.

El estado del plantel y la situación de Lautaro Vargas

Consultado por las consecuencias del encuentro, el DT admitió que notó al plantel “dolido y golpeado”. En cuanto a la lesión de Lautaro Vargas, explicó que aún no había podido dialogar con él y que serán los médicos quienes confirmen el diagnóstico una vez realizados los estudios correspondientes.

Lo que viene para Unión: contratos, pretemporada y planificación

Madelón adelantó que el equipo retomará los entrenamientos el miércoles y que ya trabajan en el armado del próximo ciclo, debido a que hay jugadores que terminan su contrato el 31 de diciembre de 2025 y esas situaciones se resolverán junto a la dirigencia en los próximos días.

Sobre la pretemporada, confirmó que existe la posibilidad de viajar a Uruguay, aunque dependerá del estado de los campos de entrenamiento provenientes de la invitación recibida.

“Estoy bien en Unión”: balance y convicción del proceso

Lejos de la frustración, el técnico explicó que lo que siente es “dolor” por haber estado cerca de la clasificación, pero afirmó que se siente firme en su rol: “Estoy bien, estoy en foco, estoy bien en Unión”, destacó el avance colectivo, la identidad lograda y la respuesta del público en el 15 de Abril, que acompañó incluso en los momentos más difíciles.

Crecimiento institucional y valor del trabajo interno

Madelón celebró el avance del club en infraestructura, especialmente la adquisición del predio propio, y subrayó la importancia de sostener ese camino. Elogió el trabajo del personal que acompaña al plantel —utileros, kinesiólogos, médicos y cancheros— por su aporte silencioso pero fundamental.

“Hicimos una campaña histórica desde que agarramos”

El entrenador cerró con una mirada amplia: recordó que el equipo venía de un momento complicado y que, con trabajo, lograron construir un semestre que calificó como “histórico”. Pidió mantener la línea y apuntar “un poco más arriba”, convencido de que el crecimiento colectivo es el camino para sostener lo conseguido.