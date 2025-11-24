Uno Santa Fe | Policiales | robo

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

El joven de 24 años, fue detenido en la ciudad de Santa Fe. Se había llevado $17.000.000, dos armas y un cuchillo de plata. Ahora avanza su extradición hacia Paraná.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de noviembre 2025 · 12:01hs
Este fin de semana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe apresaron en la capital provincial a un hombre de 24 años, identificado como R. T. P., alias “Zurdo”, sobre quien pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia de Paraná en el marco de una causa por robo millonario. Durante el procedimiento también fue secuestrado un teléfono celular, elemento requerido por la fiscalía entrerriana.

La captura se concretó luego de que un llamado telefónico del propio prófugo permitiera a los investigadores determinar que podría estar oculto en Santa Fe. Con esa información, la División Capturas de la PDI Región I inició tareas específicas de seguimiento hasta dar con su paradero.

Robo millonario en Colón

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 17 de agosto en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron 17 millones de pesos en efectivo, además de dos revólveres —uno calibre .38 y otro calibre .32— y un cuchillo con cabo de plata.

A partir de trabajos conjuntos entre personal policial entrerriano y la PDI Región I, se logró identificar a los presuntos autores y los domicilios vinculados al caso.

Allanamientos previos

El 11 de septiembre, oficiales de Orden Público, Cuerpos y áreas de Inteligencia Táctica y Delitos Calificados de la PDI realizaron varios allanamientos en Santa Fe, donde detuvieron a un hombre y secuestraron elementos de interés para la causa. Sin embargo, el “Zurdo” logró escapar y permaneció prófugo desde entonces.

Con el pedido de captura vigente, la División Capturas intensificó la investigación y el fin de semana se concretaron dos nuevos allanamientos, ordenados por la Justicia.

Los procedimientos fueron ejecutados con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), cuyos especialistas realizaron la irrupción que permitió aprehender al prófugo y asegurar el secuestro del celular buscado.

Trámites de extradición

Tras la detención, se informó la novedad a la Jefatura de la PDI y al fiscal de Flagrancia del MPA, quien a su vez se comunicó con su par de Paraná.

Mientras el detenido permanece privado de su libertad e identificado, se iniciaron los trámites de extradición entre los magistrados de Santa Fe y Entre Ríos, para que el acusado sea puesto a disposición de la Justicia entrerriana.

