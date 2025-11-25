Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: "Una lástima, justo dio en el palo"

El delantero de Unión, Diego Díaz, se lamentó su acción que dio en el palo, en lo que pudo ser el empate ante Gimnasia. "Faltó que entre nomás", dijo

La ilusión de Unión en el Clausura llegó a su fin con la derrota 2-1 ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril. En una noche cargada de frustración, Diego Díaz fue uno de los futbolistas que dejó sus sensaciones después del partido, con un mensaje corto pero contundente sobre lo vivido dentro de la cancha.

Díaz resumió el sentimiento general del plantel en una frase clara en charla con LT10. Tuvo en sus pies una chance de alcanzar la igualdad: “Una lástima. Justo dio en el palo. Cuando no se da, no hay caso. Solo queda seguir trabajando”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Tiempo perdido y un final que dolió en Unión

Sobre el desarrollo del juego, agregó: “Faltó que entre nomás. Tirarla un poco más para arriba. Ellos hicieron mucho tiempo. Ya sabíamos cómo iba a ser el partido y nos quedamos afuera”.

• LEER MÁS: Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

Por último, el delantero, de palabras cortas, habló sobre lo que vendrá: “Seguiremos entrenando y veremos qué decide de ahora en más el cuerpo técnico”.