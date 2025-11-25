Uno Santa Fe | Unión | Unión

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: "Una lástima, justo dio en el palo"

El delantero de Unión, Diego Díaz, se lamentó su acción que dio en el palo, en lo que pudo ser el empate ante Gimnasia. "Faltó que entre nomás", dijo

Ovación

Por Ovación

25 de noviembre 2025 · 01:24hs
Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: Una lástima, justo dio en el palo

UNO Santa Fe | José Busiemi

La ilusión de Unión en el Clausura llegó a su fin con la derrota 2-1 ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril. En una noche cargada de frustración, Diego Díaz fue uno de los futbolistas que dejó sus sensaciones después del partido, con un mensaje corto pero contundente sobre lo vivido dentro de la cancha.

• LEER MÁS: Unión la peleó, pero pagó caro el mal primer tiempo y se despidió con aplausos del Clausura

Díaz resumió el sentimiento general del plantel en una frase clara en charla con LT10. Tuvo en sus pies una chance de alcanzar la igualdad: “Una lástima. Justo dio en el palo. Cuando no se da, no hay caso. Solo queda seguir trabajando”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Tiempo perdido y un final que dolió en Unión

Sobre el desarrollo del juego, agregó: “Faltó que entre nomás. Tirarla un poco más para arriba. Ellos hicieron mucho tiempo. Ya sabíamos cómo iba a ser el partido y nos quedamos afuera”.

• LEER MÁS: Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

Por último, el delantero, de palabras cortas, habló sobre lo que vendrá: “Seguiremos entrenando y veremos qué decide de ahora en más el cuerpo técnico”.

Unión Diego Díaz Gimnasia (LP)
Noticias relacionadas
martinez: ojala no haya sido mi ultimo partido en union

Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

el uno por uno de union en la derrota ante gimnasia en santa fe

El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Valentín Fascendini victima de un fuego artifial en el recibimento de Unión.

Un fuego artificial casi le pega en la cara a Valentín Fascendini

union la peleo, pero pago caro el mal primer tiempo y se despidio con aplausos del clausura

Unión la peleó, pero pagó caro el mal primer tiempo y se despidió con aplausos del Clausura

Lo último

Unión dejó una imagen digna: la mirada de Leo Madelón tras la eliminación del Torneo Clausura

"Unión dejó una imagen digna": la mirada de Leo Madelón tras la eliminación del Torneo Clausura

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: Una lástima, justo dio en el palo

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: "Una lástima, justo dio en el palo"

Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: Orgulloso de mis compañeros, este es el camino

Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: "Orgulloso de mis compañeros, este es el camino"

Último Momento
Unión dejó una imagen digna: la mirada de Leo Madelón tras la eliminación del Torneo Clausura

"Unión dejó una imagen digna": la mirada de Leo Madelón tras la eliminación del Torneo Clausura

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: Una lástima, justo dio en el palo

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: "Una lástima, justo dio en el palo"

Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: Orgulloso de mis compañeros, este es el camino

Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: "Orgulloso de mis compañeros, este es el camino"

Martínez: Ojalá no haya sido mi último partido en Unión

Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Ovación
Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: Orgulloso de mis compañeros, este es el camino

Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: "Orgulloso de mis compañeros, este es el camino"

Martínez: Ojalá no haya sido mi último partido en Unión

Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: Una lástima, justo dio en el palo

Diego Díaz, tras la eliminación de Unión: "Una lástima, justo dio en el palo"

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

El hincha de Unión volvió a marcar la diferencia con su pasión para el partido ante Gimnasia

El hincha de Unión volvió a marcar la diferencia con su pasión para el partido ante Gimnasia

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"