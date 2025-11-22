Uno Santa Fe | Policiales | Centenario

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Una denuncia por violencia de género derivó en una balacera y una persecución con choque de patrulleros. Los policías heridos fueron atendidos en el hospital Cullen.

Juan Trento

Juan Trento

22 de noviembre 2025 · 11:10hs
Esta madrugada de sábado, antes de las 2, se vivieron momentos de extrema tensión en las calles del barrio Centenario. Varios vecinos llamaron a la central de emergencias 911 para denunciar un grave caso de violencia de género. Cuando los móviles del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, se encontraron con una escena aún más violenta: dos hombres armados circulaban en un auto gris y realizaban disparos en plena vía pública.

Tras una persecución, ambos fueron aprehendidos, aunque dos patrulleros chocaron entre sí durante el operativo, dejando cuatro policías heridos con politraumatismos.

A los tiros en el barrio Centenario

Los operadores del 911 alertaron a los policías sobre un episodio urgente de violencia de género en calle Tarragona. Al arribar, los oficiales escucharon deflagraciones de disparos que provenían de varias cuadras más adelante.

En Fray M. Pérez, identificaron a los dos pistoleros dentro de un Peugeot 208 gris, desde donde efectuaban balazos. Cuando intentaron detenerlos, los agresores huyeron a toda velocidad, iniciándose una persecución por las calles del barrio.

Los policías lograron apresar a los dos hombres, de 52 y 39 años, a quienes se les secuestró una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 22. Las víctimas del ataque fueron dos mujeres de 44 y 25 años, y un joven de 22.

Dos patrulleros chocaron: cuatro policías heridos

En medio del operativo y del arribo de distintos móviles policiales, dos patrulleros chocaron entre sí, lo que provocó que los cuatro policías que iban a bordo —dos por unidad— sufrieran politraumatismos.

Todos fueron trasladados al hospital Cullen, donde recibieron curaciones y posteriormente el alta médica.

Delitos imputados y actuaciones judiciales

La Policía informó lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó realizar informes médicos sobre el estado de salud de los oficiales heridos y dispuso que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad. Serán imputados por abuso de armas, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad

Además, ordenó peritajes mecánicos sobre los dos patrulleros siniestrados durante la persecución.

