Unión: un fuego artificial casi le pega en la cara a Valentín Fascendini Un fuego artificial explotó a centímetros de Valentín Fascendini durante el recibimiento de Unión, encendiendo preocupación por la seguridad del plantel. Por Ovación 25 de noviembre 2025 · 00:33hs

Valentín Fascendini victima de un fuego artifial en el recibimento de Unión.

El recibimiento de Unión terminó en un momento de tensión cuando un fuego artificial estalló peligrosamente cerca de Valentín Fascendini y varios chicos que acompañaban al plantel. La situación encendió alarmas por la seguridad en los accesos y la necesidad de mayores controles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993123124657766628?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ PELIGRO! Un fuego artificial del recibimiento explotó muy cerca del plantel de Unión y de los chicos que acompañaron a los jugadores.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JBv92NTmDd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025 Cómo ocurrió el incidente en el recibimiento de Unión Todo sucedió apenas el equipo ingresó al campo de juego. Uno de los dispositivos pirotécnicos salió disparado hacia una zona inesperada y explotó a escasos centímetros del jugador, que reaccionó dando un paso atrás y girando la cabeza. Por fortuna, no hubo heridos, pero el riesgo fue evidente.

LEER MÁS: La durísima sanción que recibió Racing por parte de Conmebol Reclamos y medidas que podrían tomarse Tras el susto, miembros del club y allegados al plantel remarcaron la importancia de revisar los protocolos de seguridad. El episodio reavivó el debate sobre el uso de pirotecnia en los estadios y los peligros que implica para jugadores y niños que forman parte del recibimiento.