El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Unión falló en ambas áreas y perdió de local 2-1 ante Gimnasia (LP) en Santa Fe para despedirse del Clausura. Rendimientos irregulares en un momento clave

Unión falló justo en el primer mano a mano del Clausura y perdió este lunes por la noche en el 15 de Abril 2-1 ante Gimnasia (LP). De esta manera, quedó eliminado, en un trámite que fue demasiado castigo, porque lucho siempre, pero esta vez no tuvo gol.

Rendimientos que no estuvieron a la altura en un momento determinante, por eso la decepción del final. Sobre todo, por ser de local y casi con todo a favor. De igual modo, satisfacción por los objetivos cumplidos.

El uno por uno de Unión

Matías Tagliamonte (3): fue uno de los pilares que tuvo el equipo en este semestre pero falló en el primer gol que marcó el destino del partido y dejó dudas en el segundo. No ofreció seguridad.

Lautaro Vargas (4): intentó pasar al ataque y a veces lo hizo con cierto criterio, pero también se mostró endeble en la marca ofreciendo muchas ventajas. Salió lesionado en el segundo tiempo.

Maizon Rodríguez (4): su mejor acción fue evitar lo que hubiera sido el tercer gol de Gimnasia, cuando en la línea despejó el remate de Torres. Pero estuvo lejos del nivel que venía mostrando.

Valentín Fascendini (4): al igual que Rodríguez, dio ventajas. No estuvo firme a la hora de cortar y no jugó como lo venía haciendo.

Mateo Del Blanco (4): empujó en el segundo tiempo, pero no tuvo claridad. No alcanzó a despejar la pelota que terminó en el primer gol de Gimnasia. Hizo un gran torneo, pero en este partido no mostró su mejor versión.

Julián Palacios (4): mucho empeño, pero poca claridad. Intentó con varias corridas y peleando mucho, pero le faltó mayor resolución en los metros finales.

Mauricio Martínez (3): flojísimo partido. Jugando al trotecito y equivocándose casi siempre con la pelota en los pies. No estuvo a la altura de las circunstancias.

Mauro Pittón (6): nada para reprocharle, ya que hizo un enorme torneo. En este partido fue de los pocos para rescatar. Corrió y metió durante todo el partido, siendo el volante más destacado.

Franco Fragapane (3): nunca aprovechó las oportunidades que le dieron; sin peso en ataque. No tuvo desequilibrio ni tampoco rebeldía para jugar esta clase de partidos y fue reemplazado en el entretiempo.

Agustín Colazo (4): mucha voluntad, pero no estuvo fino dentro del área. En el inicio dispuso de una chance que no logró aprovechar y después pesó muy poco dentro del área.

Cristian Tarragona (7): el mejor de Unión. Un golazo para poner al equipo en partido, pero además la voluntad de tirarse atrás y jugar. Fue el más desequilibrante de todos dando siempre la cara.

Unión festejo Cristian tarragona.jpg Cristian Tarragona fue el mejor de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Nicolás Palavecino (3 ): intenta, pero siempre resuelve mal; no tiene precisión en los remates ni tampoco la claridad necesaria en el último pase o cuando debe resolver.

Augusto Solari (3): sus ingresos nunca aportan nada. Irresoluto, impreciso, sin decisión ni tampoco empuje para intentar generar algo distinto.

Emiliano Álvarez (3): tiró casi todos los centros mal, como si se sacara de encima la pelota. Cuando pasó al ataque no tuvo decisión y terminó mal todas las jugadas.

Marcelo Estigarribia (5): le bajó de manera impecable la pelota para que Díaz definiera dentro del área; luchó mucho de espaldas. Aguantó algunas pelotas y al menos mostró ganas.

Diego Díaz (-): tuvo en su remate de derecha la chance de empatar el partido, pero el caño izquierdo le dijo que no. Jugó pocos minutos, pero estuvo activo.