Mauro Pittón, con la frente alta en Unión: "Orgulloso de mis compañeros, este es el camino"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, analizó la caída en Santa Fe ante Gimnasia y no pudo ocultar la desilución, más allá de la hidalguía de pelear hasta el final

25 de noviembre 2025 · 01:10hs
Unión quedó afuera del Clausura después de caer 2-1 ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril, pero en la voz de su capitán, Mauro Pittón, hubo dolor, autocrítica y, sobre todo, orgullo por lo que construyó el equipo en este segundo semestre. El mediocampista dejó una reflexión profunda sobre lo vivido.

• LEER MÁS: Unión la peleó, pero pagó caro el mal primer tiempo y se despidió con aplausos del Clausura

Pittón comenzó reconociendo la frustración del grupo: “Nos propusimos un objetivo más, pero no se dio. Quizás por detalles. No hay consuelo, después se analizará todo lo bueno que hicimos. Lo buscamos hasta el final y pegó en el palo y salió. Orgulloso de mis compañeros y del trabajo que hicimos. Este es el camino”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Gimnasia en Santa Fe

Sobre el desarrollo del encuentro, analizó: “Intentamos jugar por momentos, pero se hizo muy cortado. Se perdió mucho tiempo con ellos en el suelo frenando el juego, que a la postre es parte del espectáculo. Gimnasia se plantó bien e hizo cosas buenas para lastimarnos. Por momentos entramos en su táctica y no pudimos alcanzar el empate”.

Mauro Pittón dijo que "no hay consuelo" en Unión.

Mauro Pittón dijo que "no hay consuelo" en Unión.

Un arranque inesperado para Unión

El capitán fue claro respecto al golpe temprano: “No se planifica un partido perdiendo en el primer tiempo 2-0, pero el inicio fue bueno. Ellos tuvieron contundencia y, a partir de ahí, manejaron el partido. Tuvimos situaciones, pero no alcanzó”.

• LEER MÁS: Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

Más allá del resultado, Pittón hizo hincapié en la evolución del equipo a lo largo del año: “Orgullo me genera lo que hicimos. A mitad de año la situación era muy compleja y paso a paso construimos el grupo. Nos hicimos sólidos y nos animamos a más. Todos se entregaron al máximo en el día a día. Eso es lo que más satisfacción me da. Después, en el fútbol no se puede tener el control de todo. Quizás eso nos faltó para seguir adelante. Pero orgulloso igual”.

• LEER MÁS: ¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

El cierre de Pittón fue para la gente, que acompañó masivamente: “En los minutos finales atacamos sin claridad, pero aún así tuvimos para igualarlo. Lo buscamos hasta el final y eso la gente lo entendió. Así que agradecido con toda la gente”.

