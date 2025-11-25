Martínez: "Ojalá no haya sido mi último partido en Unión"

"Es una desilución terrible", dijo Mauricio Martínez luego de la eliminación de Unión del Clausura a manos de Gimnasia (LP) en Santa Fe

El golpe fue duro. Unión quedó eliminado del Clausura tras perder 2-1 ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril y uno de los que dio la cara después del partido fue Mauricio Martínez . Con autocrítica, dolor y también incertidumbre sobre su futuro, analizó la noche que dejó al Tatengue sin cuartos de final.

Martínez comenzó su análisis poniendo en perspectiva la campaña: “Divido esto en dos etapas. El primer semestre fue muy malo y en el segundo nos encontramos con varios triunfos y el equipo fue creciendo. Nos salvamos del descenso y luego vino la ilusión. Por eso es una desilusión terrible, como la gente. La gente está muy dolida”.

Un golpe que necesita duelo en Unión

El mediocampista no esquivó la realidad del momento: “Habrá que hacer el duelo, porque son partidos decisivos. Se define todo por detalles”.

Con honestidad, Martínez habló de su rendimiento en la noche decisiva: “Arrancamos bien. Después se fue emparejando y lo perdimos por detalles. No tuve en mi caso mi gran noche, donde me equivoqué. Entiendo el enojo de la gente conmigo, porque puedo dar mucho más”.

image Caramelo Martínez espera un "esfuerzo de Unión" para quedarse.

Consultado sobre su continuidad, Caramelo dejó un mensaje cargado de incertidumbre, pero también de deseo: “Ojalá no haya sido mi último partido, porque estoy feliz acá y cerca. Hablaré ahora si se puede hacer un esfuerzo. Dependerá de que Central me quiera vender y Unión pueda hacer el esfuerzo”.

A pesar del final amargo, Martínez valoró lo vivido desde su llegada: “En lo personal el cambio fue muy grande. Cuando no se tiene ritmo cuesta y me encuentro con un técnico que me conoce y dio confianza. Fue un gran semestre más allá de quedar afuera en casa”.