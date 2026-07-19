Las dudas y certezas de Madelón para el estreno de Unión en el Clausura

El Tatengue debutará, en principio, el viernes 24 de julio frente a Platense en Vicente López. Tras un mercado con bajas sensibles y varios refuerzos, el DT comienza a delinear el once que saldrá a la cancha.

Después de una pretemporada intensa y un mercado de pases con importantes movimientos, Leonardo Madelón empieza a darle forma al equipo con el que Unión afrontará el debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Salvo que la AFA modifique la programación, el Tatengue visitará a Platense el viernes 24 de julio, desde las 21.15, por la primera fecha de la Zona A.

El entrenador tiene varias certezas, aunque todavía mantiene algunas incógnitas que terminará de resolver durante la semana previa al viaje a Vicente López.

Un equipo obligado a reinventarse

El receso dejó tres bajas de enorme peso para el funcionamiento del equipo. Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón, todos titulares durante buena parte de la temporada pasada, continuarán sus carreras en Europa tras ser transferidos a Racing de Estrasburgo, Kharkiv de Ucrania y Tenerife de España, respectivamente.

Para reemplazarlos, la dirigencia aceleró en el mercado y concretó los arribos de Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, mientras que Juan De Dios Pintado está muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo futbolista rojiblanco.

Sin embargo, varios de los refuerzos recién comienzan a sumar entrenamientos y Madelón apostaría por mantener la estructura que mostró en los amistosos frente a Ben Hur y Rosario Central, donde el equipo dejó buenas sensaciones.

Ayala, la gran apuesta en el lateral izquierdo en Unión

Una de las novedades más importantes estaría en la defensa. Con la salida de Del Blanco, Lucas Ayala aparece como el elegido para ocupar el lateral izquierdo. El juvenil tendría la oportunidad de debutar oficialmente desde el arranque en un puesto que quedó vacante tras la transferencia del ex capitán tatengue. Será una de las grandes apuestas del cuerpo técnico para el comienzo del campeonato.

En tanto que las partidas de Profini y Pittón obligarán a modificar el corazón del equipo. Uno de los lugares parece tener dueño: Lucas Menossi será una de las piezas centrales del mediocampo. La principal duda pasa por su acompañante, ya que Santino Vera y Emilio Giaccone pelean por un lugar entre los titulares.

Por el sector derecho continuaría Julián Palacios, mientras que sobre la izquierda el panorama dependerá de una cuestión administrativa.

Si Unión logra levantar las inhibiciones que mantiene ante FIFA, Mauro Luna Diale tendrá todo encaminado para regresar como titular, desplazando a Brahian Cuello, quien había terminado el Torneo Apertura como titular antes de ser intervenido quirúrgicamente por una pubalgia.

Incluso, no se descarta que Palacios y Luna Diale intercambien posiciones durante el partido, tal como ensayó el entrenador en algunos pasajes de la pretemporada.

La otra duda está en el ataque

El frente ofensivo también mantiene una incógnita. Marcelo Estigarribia continúa recuperándose de la lesión en uno de sus tobillos y será esperado hasta último momento. Si responde favorablemente durante la semana, acompañará a Cristian Tarragona en la delantera.

En caso de que no llegue en condiciones, el lugar será ocupado por Misael Aguirre, quien dejó una buena imagen en los amistosos de preparación.

El posible equipo para visitar a Platense

Con este panorama, el once que hoy asoma con mayores posibilidades de salir a la cancha en Vicente López estaría integrado por: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Santino Vera o Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia o Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

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Todavía restan varios entrenamientos antes del debut, pero todo indica que Madelón ya tiene definida la base de un equipo que buscará arrancar el Clausura con el pie derecho, luego de un receso marcado por cambios profundos en el plantel.