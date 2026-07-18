Mosqueira: "Hay un buen grupo humano en Unión y por eso tomé la decisión de volver"

Joaquín Mosqueira retorna a Unión luego de un año y medio. El volante expresó sus sensaciones por la vuelta al club en donde debutó

Pasó muy poco tiempo para que vuelva. Y es que Joaquín Mosqueira se fue de Unión en enero del 2025 cuando fue transferido a Talleres y un año y medio después está de vuelta.

Luego de someterse a la revisión médica, el mediocampista dialogó con Sol Play 91.5 y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de la institución rojiblanca.

"Se juntan muchas sensaciones, parece que fue ayer cuando me fui. Sé que pasó un tiempito y poniendo algunas cosas sobre la balanza, yo tomo la decisión de volver", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Cuando hay interés e insistencia, no solo en este mercado, es donde uno se decide. Me hablaron del proyecto que hay en Unión y corro con algunas ventajas: ya conozco el club, la institución y cómo se manejan. Ahora lo principal es unirme al grupo y arrancar con todo".

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Consultado sobre si ya había hablado con el técnico Leonardo Madelón respondió: "No hablamos pero me hizo llegar su mensaje. Por lo cual seguramente tendremos una charla".

En relación a su presente futbolístico manifestó: "Este semestre estuve siempre bien, no me perdí ni un entrenamiento, siempre estuve a disposición y lo mismo pasará ahora".

Por último, el volante expresó: "Sé que hay un buen grupo humano, me hablaron bien. Vamos a ver como me adapto en estos días. Cuando uno llega a un nuevo club, más allá de que sea una vuelta, siempre está ansioso. Espero poder aportar mi granito de arena".