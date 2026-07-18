Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mosqueira: "Hay un buen grupo humano en Unión y por eso tomé la decisión de volver"

Joaquín Mosqueira retorna a Unión luego de un año y medio. El volante expresó sus sensaciones por la vuelta al club en donde debutó

Ovación

Por Ovación

18 de julio 2026 · 11:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Joaquín Mosqueira expresó su alegría por retornar a Unión.

Prensa Unión

Joaquín Mosqueira expresó su alegría por retornar a Unión.

Pasó muy poco tiempo para que vuelva. Y es que Joaquín Mosqueira se fue de Unión en enero del 2025 cuando fue transferido a Talleres y un año y medio después está de vuelta.

Las sensaciones de Mosqueira en su vuelta a Unión

Luego de someterse a la revisión médica, el mediocampista dialogó con Sol Play 91.5 y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de la institución rojiblanca.

"Se juntan muchas sensaciones, parece que fue ayer cuando me fui. Sé que pasó un tiempito y poniendo algunas cosas sobre la balanza, yo tomo la decisión de volver", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Cuando hay interés e insistencia, no solo en este mercado, es donde uno se decide. Me hablaron del proyecto que hay en Unión y corro con algunas ventajas: ya conozco el club, la institución y cómo se manejan. Ahora lo principal es unirme al grupo y arrancar con todo".

LEER MÁS: Unión ultima detalles para sumar a Pintado en una semana con aluvión de refuerzos

Consultado sobre si ya había hablado con el técnico Leonardo Madelón respondió: "No hablamos pero me hizo llegar su mensaje. Por lo cual seguramente tendremos una charla".

En relación a su presente futbolístico manifestó: "Este semestre estuve siempre bien, no me perdí ni un entrenamiento, siempre estuve a disposición y lo mismo pasará ahora".

Por último, el volante expresó: "Sé que hay un buen grupo humano, me hablaron bien. Vamos a ver como me adapto en estos días. Cuando uno llega a un nuevo club, más allá de que sea una vuelta, siempre está ansioso. Espero poder aportar mi granito de arena".

Unión Mosqueira plantel
Noticias relacionadas
los millones que espera union para salir del laberinto de las inhibiciones

Los millones que espera Unión para salir del laberinto de las inhibiciones

Lionel Verde no vuelve a Unión y extendió su contrato con el Baniyas.

Unión vuelve a ceder a préstamo a Lionel Verde

Ciclón Racing recibirá a Unión en barrio Guadalupe por los octavos de final de Copa Santa Fe.

Se suman los equipos de AFA a los octavos de final de la Copa Santa Fe

la inesperada propuesta de juventud las piedras a union por maizon rodriguez

La inesperada propuesta de Juventud Las Piedras a Unión por Maizon Rodríguez

Lo último

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Último Momento
El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo

"Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo"

Mauro Pittón se despidió de Unión: Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos

Mauro Pittón se despidió de Unión: "Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos"

Ovación
Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados