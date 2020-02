Las entradas para los hinchas de Unión se venderían solo en Belo Horizonte

A medida que se acerque el día, la expectativa de los hinchas de Unión crecerá aún más. El 3-0 de la ida ante Atlético Mineiro rompió el molde y por eso se espera una importante movilización para el desquite en Belo Horizonte del próximo jueves, a las 21.30, en el Arena Independiente por la primera fase de la Copa Sudamericana.

La Conmebol dispuso un mínimo de 2.000 entradas, quedándose corto a las pretensiones rojiblancas. El estadio Raimundo Sampaio tiene capacidad para cerca de 25.000 espectadores y no sería viable por ahora que el Galo seda lugares que pretende ocupar. La dirigencia santafesina intenta gestionar un aumento, pero es una tarea complicada –para no decir imposible– y por ahora no hay mayores novedades.

Galo festa Independencia 4K

El club detalló en las últimas horas cómo será la venta de localidades mediante una página web, pero hasta el momento reportó un mal funcionamiento. Solo tienen acceso los brasileños, en algo que genera mucha incertidumbre en aquellos que quieren viajar, más que nada, porque como viene la mano deberán jugársela en ir a adquirir una localidad en la ciudad que será epicentro del encuentro.

Un motivo de preocupación también, porque en caso de ser así habría gente que podría darse sin lugar y gastar en el traslado, en lo que sería un gran sinsabor, máxime si se tiene en cuenta que el esfuerzo económico que se debe hacer. El club está buscando los medios necesarios para clarificar el tema y determinar cuántos lugares van quedando para evitar inconvenientes. Una tarea muy complicada sin dudas.

Hinchas de Unión.jpeg

Por lo pronto, la venta presencial se pondrá en marcha este sábado en diferentes puntos dispuestos por Mineiro. Será así hasta el mismo días del cotejo, a excepción del domingo, donde no se trabajará. Acá todos los detalles:

SÁBADO 15/02

• 10 a 12 hs - Tienda Galo Sion.

• 10 a 14 hs - Tienda Galo Labareda.

• 10 a 16 hs - Tienda Galo Lourdes y Villa Olímpica.

• 10 a 17 hs - Taquilla de Ismenia.

• 10 a 19 hs - Lojas do Galo Betânia y Shopping Monte Carmo Betim.

• 10 a 21 hs - Galo Minas Shopping y Shopping Del Rey.

DOMINGO 16/02

*No habrá venta.

LUNES 17/02

• 10 a 17 hs - Galo Labareda, Lourdes, Sion y Betim Centro.

• 10 a 19 hs - Lojas do Galo Betânia y Shopping Monte Carmo Betim.

• 10 a 21 hs - Lojas do Galo Minas Shopping y Shopping Del Rey.

MARTES 18/02

• 10 a 17 hs - Galo Labareda, Lourdes, Sion y Betim Centro.

• 10 a 19 hs - Lojas do Galo Betânia y Shopping Monte Carmo Betim.

• 10 a 21 hs - Lojas do Galo Minas Shopping y Shopping Del Rey.

MIÉRCOLES 19/02

• 10 a 17 hs - Taquilla Ismênia y Galo Labareda Stores, Lourdes, Sion y Betim Centro.

• 10 a 19 hs - Lojas do Galo Betânia y Shopping Monte Carmo Betim.

• 10 a 21 hs - Lojas do Galo Minas Shopping y Shopping Del Rey.

JUEVES 20/02

• 10 a 17 hs - Tienda Galo Sion y Betim Centro.

• 10 a 18 hs - Loja do Galo Labareda.

• 10 a 19 hs - Galo Betânia tiendas, Lourdes y Compras Monte Carmo Betim.

• 10 a 21 hs - Lojas do Galo Minas Shopping y Shopping Del Rey.