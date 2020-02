Calderón: "Vamos a salir a buscarlos de entrada"

Franco Calderón llegó a Unión con muchas ilusiones, debió separarse de su hermano y en cuestión de horas su futuro cambió. La venta de Yeimar Gómez Andrade le abrió una puerta para ser titular y en los partidos disputados mostró un rendimiento que le permitió a Madelón ratificarlo en la zaga central del equipo.

Este jueves fue uno de los jugadores que charló con la prensa, en la previa de abrir la 20ª fecha este viernes contra Patronato. En el inicio expresó que "fui a hacer la pretemporada como segundo central después de Yeimar pero nunca me imaginé que llegue esto. Estoy tratando de aprovechar este oportunidad, tanto en la Sudamericana como Superliga, siempre intenté jugar de la mejor manera".

El chaqueño es consciente que el rendimiento en la cancha contra River no fue de la mano con el resultado final. Por eso no dudó en afirmar que "quedamos con sabor amargo después de ese partido, analizando lo que pasó, hicimos muchas cosas buenas, a Patronato le saldremos a jugar de igual a igual, vamos a salir a buscarlos, intentando ganar desde el inicio".

Al dar sus primeros pasos en el profesionalismo, hay cosas que Calderón va aprendiendo día a día. Es un aprendizaje constante que el defensor intenta asimilar para continuar en el más alto nivel. Entonces aportó lo siguiente: "Siempre habló con el resto de los chicos, tratando de aprender cosas de todos mis compañeros. Lo que les gusta a cada uno, no estaba acostumbrado a varias cosas, creo que todos los días voy a aprendiendo cosas nuevas".

Muchos de los hinchas emprenderán en breve el viaje a Belo Horizonte para alentar al Tate en el Arena Independiencia en la revancha contra Atlético Mineiro. Pero el futbolista prefiere ir con tranquilidad. "Yo después de la Sudamericana me enfoqué en River, me tocó jugar, traté de hacerlo lo mejor posible. Ahora viene Patronato, pienso en hacer lo mejor y después si me toca estar en Brasil también aportarle al equipo".

La dupla con Bottinelli volverá a conformarse luego de que el experimentado jugador cumpliera la fecha de suspensión por ser expulsado en La Plata. Al respecto, Calderón enfatizó: "Me ayuda mucho jugar con Boti, me habló mucho y me habla dentro de la cancha. Me ordena, me da tranquilidad y seguridad para jugar tranquilo. Estaba esperando después del debut con San Martín una oportunidad, no la puedo desaprovechar, el día previo a Argentinos estaba muy tranquilo para que me salgan bien las cosas".

En la parte final, cuando lo consultaron a los aspectos que deben mejorar en su juego, el chaqueño dijo que "en los últimos minutos me siento un poco cansado por el desgaste, me es más difícil marcar a un jugador que se mueve por la línea de fondo. Hay que controlar los tiempos, meto muchos piques seguidos y eso lleva a un ahogo, que cuando cambio el aire es otra cosa".