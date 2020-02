El 3-0 de la ida ante Atlético Mineiro en el 15 de Abril hizo estallar la expectativa de los hinchas de Unión que, si bien eran optimistas, este resultado amplificó todo y por eso se espera una importante concurrencia para la vuelta de esta primera fase de la Copa Sudamericana en Belo Horizonte. Por eso, la gente empezó a estar muy pendiente de la oficialización de la venta de entradas, que se dio justamente es miércoles al mediodía.

Lo que está claro que es habrá a disposición 2.000, que es lo que estipula de mínima la Conmebol para las tres primeras rondas –después sube a 2.500–, y se vaticina que serán más los fanáticos que llegue en busca de un lugar en el Arena Independencia, que tiene capacidad para 25.000 espectadores. La dirigencia estaría en tratativas para ampliar la cantidad de base, en una tarea prácticamente titánica, ya que el Galo quiere disponer del resto del aforo para meter presión.

Después hay versiones DE que no se dio un buen diálogo entre las partes para el cotejo inicial en Santa Fe y que podría ser un pase de factura en esta revancha. Pero serían meros trascendidos y lo que se busca que todo sea en buenos términos. En este sentido la Confederación Sudamericana no tiene injerencia, ya que los clubes son los que deben ponerse de acuerdo en cuanto a disponer de más localidades.

Unión Copa Sudamericana.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que Unión no fleta colectivos, pero sí las agrupaciones y ya estarían completadas 20 unidades que albergarían 60 pasajeros aproximadamente y que harían un total de 1.200 fanáticos, a los que se sumarán los que se movilizarán por sus propios medios, ya sea en auto, utilitarios o avión.

Tras cartón, la página de expendio presenta inconvenientes en la carga de datos, generando aún más incertidumbre. Como viene la mano, es muy probable que la venta sea directamente en la ciudad del espectáculo. Ante este escenario hay que estar muy atentos, ya que podría quedarse gente afuera. Por eso los directivos rojiblancos trabajan para contemplar todos los pormenores, pero algunos dolores de cabeza seguramente habrá.

Arena Independencia.jpg

Como viene la mano, no sería viable que haya más de 2.000 boletos a raíz de lo acotado que es el Roberto Sampaio, algo que no hubiese sido un dilema si todo tenía lugar el mítico Mineirao. Habrá que ir haciéndose la idea de que no será una acción sencilla decir presente. No olvidar que hay gente que tiene ya todo armado y pagado, quedando pendiente de cómo tener su ticket.

Se esperan más novedades en las próximas horas en un tema en el que hace foto la gente.