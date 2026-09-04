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Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

El DT de Unión, Leonardo Madelón, pretende ocupar el lugar que dejó Maizon Rodríguez, pero las opciones potables son caras y por eso se analizan los ofrecidos

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 17:06hs
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Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

Prensa Unión

La salida de Maizon Rodríguez a Krasnodar de Rusia obligó a Unión a mover el tablero. Leonardo Madelón ya marcó una prioridad: sumar un zaguero y, si es posible, zurdo. El mercado ofrece pocas opciones y el margen de maniobra es cada vez menor. Sobre todo, porque todos quieren plata y el Tate no tiene.

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La planificación de Unión sufrió una modificación con la partida de Maizon Rodríguez, justo cuando ya casi no había plazo para reemplazarlo. El uruguayo dejó un lugar vacante y, aunque el plantel cuenta con juveniles que vienen creciendo, Madelón entiende que necesita algo más. No se trata solamente de agregar un nombre. El entrenador pretende incorporar un defensor con recorrido, capaz de competir desde el primer día y darle otra alternativa a una última línea. Unión no tiene cupo por Maizon, por lo que usará el del lesionado Lautaro Vargas.

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Unión analiza ofrecimientos

En ese escenario apareció Nazareno Colombo, con poco protagonismo en Racing, aunque con el correr de las horas perdió fuerza. Hay varios obstáculos. Por un lado, el aspecto económico y por otro la relacional quebrada entre los clubes por la deuda del pase de Juan Nardoni a Inter de Brasil. A todo esto se agrega que fue un ofrecimiento y no buscado justamente por el Tate.

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Dentro de las condiciones que Unión analiza hay una particularmente importante: que el defensor sea zurdo. Hoy Madelón cuenta en esa posición con el juvenil Mateo Aimar, por lo que sumar un jugador experimentado que pueda ocupar ese sector significaría incorporar una alternativa que actualmente prácticamente no existe dentro del plantel.

Madel&oacute;n busca una figura complicada para reforzar la zaga de Uni&oacute;n.

Madelón busca una figura complicada para reforzar la zaga de Unión.

El problema es que los equipos tienen sus planteles definidos y todos los clubes elevan cotizaciones, porque no hay ni un mango y encima, Unión tampoco tiene margen. Entonces, la dirigencia tendrá que elegir con precisión, porque incorporar por incorporar no aparece como una opción. Para eso se apostará por los pibes. El fin de semana puede ser clave para conocer si aparece ese nombre que Madelón espera. El Tatengue busca una pieza puntual y, a esta altura del mercado, encontrarla será una de las últimas jugadas de la dirigencia.

Unión Leonardo Madelón Maizon Rodríguez
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