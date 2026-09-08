Argentinos Juniors empató con Barracas Central y lidera la Tabla Anual de la Liga Profesional

Argentinos Juniors empató 0-0 ante el Guapo por la octava fecha del Clausura y quedó en lo más alto de la Tabla Anual y de la Zona B.

Argentinos Juniors empató 0-0 frente a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Nicolás Diez no pudo quebrar el cero, pero sumó un punto valioso para mantenerse como líder de la Tabla Anual y conservar también el primer puesto de la Zona B del certamen, en un duelo cerrado.

Un empate con pocas situaciones

El encuentro fue parejo desde el comienzo y ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones durante largos pasajes. Argentinos tuvo algunas aproximaciones para abrir el marcador, principalmente a través de Tomás Molina, aunque el delantero no consiguió aprovechar las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

Barracas Central, por su parte, tampoco encontró los caminos para generar demasiado peligro y terminó conformándose con una igualdad que no le permite acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura.

El Bicho sigue arriba

Con el empate, Argentinos Juniors alcanzó un punto que le permite continuar en la cima de la Tabla Anual, una posición de gran importancia de cara a la clasificación para las competencias internacionales de la próxima temporada.

Además, el conjunto de Nicolás Diez se mantiene como líder de la Zona B del Torneo Clausura y estiró a dos puntos su ventaja. Barracas Central, en cambio, continúa fuera de los puestos de playoffs después de acumular tres derrotas y dos empates consecutivos.