Papelón en Varela: Unión no aprovechó el hombre de más y sufrió una derrota inexplicable

Con uno más durante más de un tiempo, Unión fue superado por Defensa y cayó 2-0 en una noche para el olvido. ¿Cómo impactará esta caída?

Golpe durísimo para Unión . En un partido que parecía tener controlado tras la expulsión de Rubén Botta, el equipo de Leonardo Madelón terminó protagonizando una actuación desconcertante y perdió 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

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El contexto era ideal: dominaba, generaba situaciones y jugaba con un hombre de más desde los 34 minutos del primer tiempo. Pero todo se desmoronó en el complemento.

Unión, del dominio al desconcierto

Unión salió con decisión, presionando alto y generando peligro desde el inicio. La primera clara fue para Brahian Cuello, tras una recuperación de Cristian Tarragona y una rápida asistencia de Profini, pero su remate se estrelló en el costado del arco.

El partido se hizo de ida y vuelta, con chances para ambos. Defensa respondió con peligrosos avances liderados por Aaron Molinas y Juan Manuel Gutiérrez, donde apareció la figura de Matías Mansilla para sostener el cero.

Vargas Unión Defensa.jpg Unión no pudo hacer pesar el hombre de más ante Defensa y sufrió una durísima derrota por 2-0 en Florencio Varela. Prensa Defensa y Justicai

El punto de quiebre llegó a los 34 minutos: tras un cruce con Mauro Pittón, Rubén Botta reaccionó con agresiones y vio la tarjeta roja de Felipe Viola, dejando al Halcón con diez.

Todo parecía inclinarse para Unión. Pero no.

Un segundo tiempo que no se explica

Lejos de aprovechar la ventaja numérica, Unión mostró imprecisiones y falta de claridad. Si bien empujó y tuvo chances —principalmente con remates de Mateo Del Blanco— nunca logró quebrar a un rival replegado.

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Y cuando menos pasaba, llegó el golpe. A los 24 minutos, un tiro libre ejecutado por Molinas encontró a Lucas Souto por el segundo palo, que definió para el 1-0, aprovechando un quedo defensivo del Tatengue.

El desconcierto rojiblanco fue total. Minutos más tarde, tras una pérdida en la mitad de la cancha, Gutiérrez quedó mano a mano y sentenció el 2-0 con una definición letal.

Una derrota que deja marcas en Unión

Unión intentó reaccionar con más empuje que ideas. Incluso llegó a convertir a través de Marcelo Estigarribia, pero el gol fue anulado por offside. Ni siquiera pudo descontar.

Lo que era una oportunidad para consolidarse en la pelea terminó en un golpe inesperado. Jugó más de un tiempo con ventaja numérica, generó situaciones y, aun así, se fue con las manos vacías.

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Una caída difícil de explicar. De esas que no solo duelen por el resultado, sino por las formas. Una derrota que puede dejar secuelas en un equipo que venía en alza y que ahora deberá demostrar carácter para levantarse.

Formaciones de Defensa y Unión

Defensa y Justicia (2): 1-Cristopher Fiermarín; 33-Lucas Souto, 6-Emiliano Amor, 21-David Martínez, 29-Damián Fernández, 27-Elías Pereyra; 15-Santiago Sosa Yung, 10-Aarón Molinas; 17-Agustín Hausch, 24-Juan Manuel Gutiérrez, 20-Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Unión (0): 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Ludueña, 11-Mateo del Blanco; Julián 23-Augusto Solari, 30-Mauro Pitton, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia, 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 24' Lucas Souto (DyJ) y 33' Juan Manuel Gutiérrez (DyJ).

Cambios: ST 0' Julián López x Fernández (DyJ); 11' Luciano González x Haush (DyJ); 20' Darío Cáceres x Pereyra (DyJ), 24' Misael Aguirre x Solari (U) y Santiago Grella x Cuello (U), 29' Nicolás Palavecino x Pittón (U) y Emiliano Álvarez x Vargas (U) y 45' Samuel Lucero x Gutiérrez (DyJ).

Amonestados: Martínez y Fernández (DyJ); Cuello, Mansilla y Pittón (U).

Expulsado: PT 34' Rubén Botta (DyJ).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Sebastián Martínez.