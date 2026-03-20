Unión: Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Luciano Zavagno, exjugador de Unión, salió al cruce de versiones periodísticas que daban cuenta de su participación en la chance de Mateo Del Blanco a Chelsea.

En medio de las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas en Unión sobre una supuesta injerencia de Luciano Zavagno en una posible transferencia de Mateo Del Blanco al Chelsea de Inglaterra, el propio protagonista salió a aclarar públicamente la situación y rechazó de plano cualquier tipo de participación.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Zavagno apuntó a desmentir los rumores que tomaron fuerza en el ámbito periodístico y de los cuales también se hizo eco UNO Santa Fe, dejando en claro que no interviene en la situación del futbolista de Unión ni mantiene vínculo laboral con el club londinense desde hace varios años.

La aclaración de Zavagno tras los rumores que hicieron ruido en Unión

El exdirigente y actual ejecutivo del fútbol internacional fue contundente al referirse a las versiones que lo ubicaban cerca de una hipotética negociación por Del Blanco. Según explicó, le sorprendió por completo la información que comenzó a circular.

Unión festejo Mateo Del Blanco Mateo Del Blanco estaría en el radar de Chelsea, Unión se frota las manos y Luciano Zavagno desconoció todo tipo de relación. Prensa Unión

Dentro de ese marco, sostuvo que quería “desmentir lo que está circulando” respecto de su supuesta participación en la operación de Mateo Del Blanco al Chelsea, marcando desde el inicio una postura tajante para despegarse del tema.

Su pasado en Chelsea y su presente en otro grupo

Zavagno reconoció que en su momento sí trabajó para Chelsea, pero dejó en claro que eso ocurrió hace tiempo y que hoy su realidad profesional es completamente distinta. En ese sentido, explicó que fue responsable de Sudamérica para la institución inglesa, aunque remarcó que hace más de cinco años ya no trabaja allí.

Actualmente, según detalló, se desempeña dentro del City Football Group, donde cumple funciones vinculadas a New York City y también tiene participación en la estructura global del grupo, que reúne a 14 clubes. Por eso, consideró aún más improcedente que su nombre aparezca ligado a una supuesta gestión relacionada con Chelsea.

“No tengo nada que ver”

En su mensaje a Sol Play, Zavagno fue directo y dejó una frase que buscó cerrar cualquier especulación: “No tengo nada que ver”. Además, manifestó que tampoco le resulta conveniente que su nombre aparezca en este tipo de situaciones, ya que su rol actual dentro del fútbol no está relacionado con la representación de futbolistas ni con operaciones de ese tipo.

Justamente, aclaró que no es agente ni representante de jugadores, una puntualización central para desactivar cualquier lectura que intente vincularlo como intermediario en una eventual transferencia del lateral tatengue.

Un desmentido para bajar la espuma

La intervención pública de Zavagno apuntó, sobre todo, a enfriar una versión que empezó a tomar vuelo y que lo colocaba como una pieza influyente en una negociación que, al menos de su lado, negó por completo. Su mensaje fue breve, pero lo suficientemente claro como para dejar sentada su postura.

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De esta manera, el exjugador de Unión buscó despegarse definitivamente de cualquier supuesto nexo entre Mateo Del Blanco y Chelsea, en una historia que generó ruido en el mundo rojiblanco y que ahora sumó una aclaración directa de uno de los nombres mencionados.

Un nombre que salió a aclarar rápidamente

La aparición de Zavagno no fue casual. Al advertir que su nombre comenzaba a instalarse en medios y redes vinculado a una posible operación internacional, eligió salir rápido a fijar posición y desmentir la información.

Así, en un contexto donde cualquier rumor vinculado a juveniles con proyección suele generar repercusión inmediata, Zavagno dejó una certeza: no tiene participación alguna en una eventual llegada de Mateo Del Blanco al Chelsea y su presente laboral está lejos de Stamford Bridge desde hace ya varios años.