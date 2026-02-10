Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Unión recibirá a San Lorenzo este viernes 13 de febrero, desde las 22.15, en el estadio 15 de Abril, en un nuevo compromiso de la Primera División. De cara a una noche que promete gran convocatoria, el club difundió un comunicado oficial con información clave para los hinchas tatengues.
Por Ovación
Horarios del partido y apertura del estadio
El encuentro ante el Ciclón se disputará el viernes a las 22.15, mientras que las puertas del estadio se abrirán a partir de las 20.15, por lo que se recomienda concurrir con antelación para evitar demoras en los accesos.
Oficina de socios: días y horarios
Durante la semana habrá atención reducida en la sede:
-Martes: de 9 a 12 y de 16 a 19
-Miércoles: de 8 a 16 (por el partido de Copa Argentina)
-Jueves: de 9 a 12 y de 16 a 19
-Viernes: cerrada
Venta de entradas: solo online
Desde el club remarcaron un punto central: no habrá venta física en boleterías. Tanto las entradas generales como las plateas se adquieren exclusivamente de manera online a través de:
https://caunion.boleteriavip.com.ar/
Ingreso de socios: requisitos importantes
Los socios deberán tener en cuenta lo siguiente:
-Ingreso con carnet y cuota de febrero al día
-Presentar DNI
-Quienes no tengan la cuota al día no podrán ingresar, aunque podrán regularizar la situación en el momento mediante la plataforma online
-Los carnets con fallas o irregularidades serán retenidos, permitiendo el ingreso con DNI
Precios para socios
Platea Preferencial Baja: $50.000
Platea Preferencial Alta: $35.000
Plateas Laterales Baja y Alta: $30.000
Platea Redonda: $25.000
Precios para no socios
Generales Preferenciales: $40.000
Jubilados: $20.000
Menores hasta 11 años: $10.000 (seguro)
Platea Preferencial Baja: $90.000
Platea Preferencial Alta: $75.000
Plateas Laterales Baja y Alta: $70.000
Platea Redonda: $65.000
Ingresos y accesos al estadio
Populares socios y no socios: Cándido Pujato y López y Planes
Plateas Redonda y Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini
Plateas Sudeste, Palcos, Preferencial, Plateas Altas y Codo de Damas: Bv. Pellegrini y López y Planes
Sectores para personas con discapacidad
Discapacidad motriz: Platea Redonda, Portón 9 (Bv. Pellegrini, cupos limitados)
Otras discapacidades: Portón Nº7 (Cándido Pujato)
Información a tener en cuenta
Desde la institución también aclararon que el Codo de Damas y Jubilados es exclusivo para socios, por lo que no estará habilitado para el público general.
Con todos los detalles organizativos confirmados, Unión se prepara para una nueva noche en casa, con el respaldo de su gente en el 15 de Abril, en un duelo de alto voltaje ante San Lorenzo.