Madelón mete mano y reacomoda piezas en Unión para recibir a San Lorenzo

Leonardo Madelón introducirá dos modificaciones en el equipo titular de Unión para el duelo del viernes a las 22.10 ante San Lorenzo. ¿Quiénes son los 11?

10 de febrero 2026 · 12:57hs
Con la mira puesta en el compromiso del viernes por la noche en el estadio 15 de Abril, Leonardo Madelón decidió realizar dos cambios en el equipo titular de Unión, con la intención de corregir desajustes y fortalecer el rendimiento colectivo ante un rival exigente como San Lorenzo.

Uno de los retoques será forzado, mientras que el otro responde a una decisión netamente táctica, en un intento por reordenar sectores que no terminaron de funcionar en los últimos partidos.

Cambio obligado en el fondo de Unión

La primera variante se dará en la última línea. Juan Pablo Ludueña ingresará en reemplazo de Valentín Fascendini, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para el cruce ante el conjunto azulgrana.

La baja del defensor obliga a Madelón a rearmar la zaga, apostando por Ludueña para sostener la solidez defensiva en un partido que exigirá máxima concentración, especialmente por las características ofensivas del rival.

Ajuste táctico: Del Blanco vuelve a su zona más natural

El segundo movimiento será estratégico y tiene que ver con el retroceso de Mateo Del Blanco al lateral izquierdo, una posición donde supo destacarse y marcar diferencias. Para que esto ocurra, Franco Fragapane se meterá en el equipo titular en lugar de Bruno Pittón.

Fragapane.jpg
Franco Fragapane volverá a tener su chance entre los 11 de Unión, con lo cual Mateo Del Blanco volverá a ser lateral izquierdo.

La sociedad Del Blanco–Pittón, con el primero adelantado como volante, no terminó de funcionar, y el cuerpo técnico entiende que el equipo pierde una de sus principales armas cuando Del Blanco no puede sorprender desde el fondo, explotando su despliegue, llegada y capacidad para romper líneas.

Recuperar una fortaleza que marcó diferencias

El movimiento apunta a recuperar lo mejor de Del Blanco, un futbolista que rinde mucho más cuando puede pasar de defensa a ataque con espacios y recorrido. En esa función, Unión supo encontrar profundidad y desequilibrio, algo que se diluyó cuando fue utilizado más adelantado.

Así, Madelón busca reordenar el andamiaje del equipo, darle mayor equilibrio y volver a potenciar un sector que fue determinante en buenos pasajes del campeonato.

Unión ajusta para dar un paso adelante

Con estos dos cambios, el entrenador tatengue intenta corregir falencias recientes y presentar un equipo más confiable ante San Lorenzo, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en el rendimiento.

El viernes por la noche, en Santa Fe, Unión saldrá a escena con retoques, pero con una idea clara: volver a ser competitivo desde el funcionamiento y las convicciones.

Los 11 que paró Leo Madelón en la práctica de Unión fueron los siguientes: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

