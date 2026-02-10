Leo Madelón, decidido a meter mano entre los 11 de Unión

Leonardo Madelón analiza variantes en Unión para el cruce del viernes a las 22.15 ante San Lorenzo. Habrá un movimiento táctico y algunas variantes.

Unión sabe que el margen de error empieza a achicarse. Con apenas cuatro puntos en la Zona A del Torneo Apertura, el Tatengue necesita reaccionar y el partido del viernes desde las 22.15, en el estadio 15 de Abril, ante San Lorenzo, asoma como una prueba clave.

Luego de la caída frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, Leonardo Madelón ya tendría definido meter mano en la formación titular en busca del segundo triunfo en el campeonato. El primer cambio es obligado, ya que Juan Pablo Ludueña reemplazaría al lesionado Valentín Fascendini.

Volver a las fuentes en el lateral izquierdo

El cambio más claro y contundente que planea el entrenador rojiblanco es el regreso de Mateo Del Blanco a la posición en la que mejor rindió. El futbolista volvería a ocupar el lateral izquierdo, un puesto donde fue importante en la segunda parte del 2025. Esta variante dejaría afuera a Bruno Pittón y abriría el abanico de posibilidades para rearmar el mediocampo y el ataque.

Unión Gimnasia Mateo Del Blanco Mateo Del Blanco abandonaría el mediocampo para volver al lateral izquierdo, el puesto donde mejor rindió en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con Del Blanco nuevamente como lateral, Madelón evalúa quién se quedará con el carril izquierdo más adelantado. Franco Fragapane, Nicolás Palavecino, Santiago Grella, Brahian Cuello y Misael Aguirre aparecen como los principales candidatos. El DT aún no definió el nombre, pero sí tiene claro que habrá modificaciones en ese sector del equipo.

En la banda derecha, Julián Palacios tiene muchas chances de continuar como titular, aunque tampoco habría que descartar alguna sorpresa en los próximos entrenamientos. Madelón observa alternativas, pero hoy el ex San Lorenzo corre con ventaja.

LEER MÁS: Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

La delantera es otro de los sectores bajo análisis. No sería descabellado que el entrenador también meta mano allí, y el que gana fuerza para debutar como titular es Diego Armando Díaz. Hasta el momento, Madelón probó con las duplas Cristian Tarragona–Agustín Colazo y Cristian Tarragona–Marcelo Estigarribia, sin terminar de encontrar la sociedad ideal.

Unión, obligado a reaccionar

En la vereda de enfrente estará un San Lorenzo que también llega golpeado tras perder el clásico ante Huracán en el Tomás Ducó, aunque suma seis puntos en la tabla. Para Unión, el duelo aparece como una oportunidad inmejorable de hacerse fuerte en casa y trepar posiciones.

Por ahora, la única certeza es el regreso de Mateo Del Blanco al lateral izquierdo. El resto, incógnitas que Madelón irá despejando con el correr de la semana, en la antesala de un partido donde el Tatengue está obligado a sumar de a tres.