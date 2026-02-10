Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leo Madelón, decidido a meter mano entre los 11 de Unión

Leonardo Madelón analiza variantes en Unión para el cruce del viernes a las 22.15 ante San Lorenzo. Habrá un movimiento táctico y algunas variantes.

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 08:27hs
Leo Madelón, decidido a meter mano entre los 11 de Unión

Prensa Unión

Unión sabe que el margen de error empieza a achicarse. Con apenas cuatro puntos en la Zona A del Torneo Apertura, el Tatengue necesita reaccionar y el partido del viernes desde las 22.15, en el estadio 15 de Abril, ante San Lorenzo, asoma como una prueba clave.

LEER MÁS: Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Luego de la caída frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, Leonardo Madelón ya tendría definido meter mano en la formación titular en busca del segundo triunfo en el campeonato. El primer cambio es obligado, ya que Juan Pablo Ludueña reemplazaría al lesionado Valentín Fascendini.

Volver a las fuentes en el lateral izquierdo

El cambio más claro y contundente que planea el entrenador rojiblanco es el regreso de Mateo Del Blanco a la posición en la que mejor rindió. El futbolista volvería a ocupar el lateral izquierdo, un puesto donde fue importante en la segunda parte del 2025. Esta variante dejaría afuera a Bruno Pittón y abriría el abanico de posibilidades para rearmar el mediocampo y el ataque.

Unión Gimnasia Mateo Del Blanco
Mateo Del Blanco abandonaría el mediocampo para volver al lateral izquierdo, el puesto donde mejor rindió en Unión.

Mateo Del Blanco abandonaría el mediocampo para volver al lateral izquierdo, el puesto donde mejor rindió en Unión.

Con Del Blanco nuevamente como lateral, Madelón evalúa quién se quedará con el carril izquierdo más adelantado. Franco Fragapane, Nicolás Palavecino, Santiago Grella, Brahian Cuello y Misael Aguirre aparecen como los principales candidatos. El DT aún no definió el nombre, pero sí tiene claro que habrá modificaciones en ese sector del equipo.

En la banda derecha, Julián Palacios tiene muchas chances de continuar como titular, aunque tampoco habría que descartar alguna sorpresa en los próximos entrenamientos. Madelón observa alternativas, pero hoy el ex San Lorenzo corre con ventaja.

LEER MÁS: Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

La delantera es otro de los sectores bajo análisis. No sería descabellado que el entrenador también meta mano allí, y el que gana fuerza para debutar como titular es Diego Armando Díaz. Hasta el momento, Madelón probó con las duplas Cristian Tarragona–Agustín Colazo y Cristian Tarragona–Marcelo Estigarribia, sin terminar de encontrar la sociedad ideal.

Unión, obligado a reaccionar

En la vereda de enfrente estará un San Lorenzo que también llega golpeado tras perder el clásico ante Huracán en el Tomás Ducó, aunque suma seis puntos en la tabla. Para Unión, el duelo aparece como una oportunidad inmejorable de hacerse fuerte en casa y trepar posiciones.

Por ahora, la única certeza es el regreso de Mateo Del Blanco al lateral izquierdo. El resto, incógnitas que Madelón irá despejando con el correr de la semana, en la antesala de un partido donde el Tatengue está obligado a sumar de a tres.

Unión San Lorenzo Madelón
Noticias relacionadas
polemica: tres fallos adversos para union en el inicio del apertura

Polémica: tres fallos adversos para Unión en el inicio del Apertura

pusineri: sabiamos que el partido ante union se podia definir en un detalle

Pusineri: "Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle"

gremio oficializo a nardoni y union celebra una venta historica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Unión perdió 1-0 ante Central Córdoba.

Unión perdió la memoria y sufrió una dura derrota ante Central Córdoba

Lo último

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

Último Momento
Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Ovación
¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Julián Cosi: Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco