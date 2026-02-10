El delantero de Unión que tiene mejor promedio de gol, pero que no juega en el Tate

Junior Marabel es claramente el delantero que pertenece a Unión con mejor promedio de gol. Sin embargo, no está en el Tate y viene siendo cedido a préstamo

Marabel pertenece a Unión y tiene mejor eficacia que los delanteros rojiblancos.

La situación es por demás de particular. Unión posee el 60% de la ficha de Junior Marabel y en los últimos tres años, fue cediendo al delantero a préstamo a tres clubes.

El primero de ellos fue a mediados del 2023 a General Caballero de Paraguay . Luego en 2024 y 2025 jugó en Palestino de Chile y en este 2026 se convirtió en refuerzo de Sarmiento de Junín.

Marabel y un mejor promedio de gol que los delanteros de Unión

Antes de de prestarlo al Kiwi, el delantero paraguayo renovó contrato con Unión por un año más, hasta diciembre del 2027. La operación fue un préstamo con cargo y opción de compra.

Lo curioso es que Marabel no viene siendo tenido en cuenta por el club rojiblanco, pero es el delantero que pertenece a Unión con mejor promedio de gol.

Y un dato que resulta por demás de llamativo, tiene que ver con la eficacia que el futbolista alcanzó en otros equipos, en detrimento de lo logrado con la camiseta rojiblanca.

De hecho, con la camiseta de Sarmiento, ya convirtió dos goles en cuatro partidos, la misma cifra que alcanzó en Unión, pero jugando 31 encuentros. Una diferencia abismal de eficacia.

Pero antes, con la camiseta de Palestino, Marabel marcó 22 goles en 83 partidos y además aportó cuatro asistencias. De hecho, en los partidos de la Copa Sudamericana, el delantero le convirtió tres goles a Unión en dos encuentros.

Con la camiseta de Sarmiento, Marabel suma 201' en cancha marcando dos goles, uno cada 100'. Mientras que en este Torneo Apertura, Cristian Tarragona anotó un gol en 339' y Marcelo Estigarribia convirtió un gol de penal en 213'.