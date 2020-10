"Hay mucho calor y humedad. Guayaquil está en la costa y las temperaturas son altas. Me tocó jugar primero en contra y después para Emelec y se sufre bastante el calor por la humedad. Recuerdo que entrenábamos a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche. No es lo mismo que la altura. El Vasco (Juan Azconzñabal) jugó allá y ya tiene una noción de lo que es jugar ahí contra este equipo. Es uno de los más grandes de Ecuador y lleva mucha gente, que está cerca de la cancha y se hace sentir. Ahora no estará", expresó el exatacante en charla con LT10.

Pero el relató de Rubén Ferrer fue más allá: "Ese año que estuvimos con Oscar Craviotto como entrenador, que lo llevó al Vasco y Diego Bustos. Estuvimos cuatro meses y tras perder el clásico lo echan al técnico y trajeron un nuevo DT, que luego cambió todo, porque en aquella ocasión el libro de pases estaba abierto todo el año. Nos fuimos los dos (risas). Él vivió allá y tiene la experiencia para transmitirle a los muchachos en la planificación".

Asimismo, enalteció a la gente de Unión en la Copa Sudamericana: "Emelec por ahí pierde la presión que puede hacer la gente fuera de la cancha, con lo que hace la gente. Un estilo La Boca, con un barrio humilde cerca de la cancha y los Eléctricos, como se denominan a los hinchas, son bastante fanáticos. Perderá un poco de presión contra el rival en este caso. Pero calculo que Unión es el que pierde más, porque suele llevar mucha gente, porque es seguidora y Emelec no tendrá esa presión".