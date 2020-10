La historia que une al DT de Unión con Emelec de Ecuador

Esa conquista fue el 20 de marzo, cuando a los 8' del segundo tiempo, a la salida de un tiro de esquina apareció de cabeza el juninense para establecer el 1-0 como visitante frente a Olmedo en el estadio Olímpico de Riobamba. Era también el inicio del camino con Juan Ramón Silva, el orientador por aquel entonces.

La alegría le duraría poco a Azconzábal en dicho compromiso, pues el árbitro Samuel Haro le mostraría la tarjeta roja cuatro minutos después por juego brusco.

Dos meses después de aquella gol, el propio Silva le comunicó al Vasco que no lo iba a tener más en los planes. "Es un buen futbolista, creo que llegó en mal momento acá. Le afectó el clima, siente que está debiendo", declaraba.

Para luego, acotar: "Hablé con Azconzábal y me parece un caballero; que haya rendido o no eso queda a criterio de cada técnico. Yo no tengo más nada que decirle".

Los caminos del defensor y Emelec se separaron y hoy el panorama es distinto: mientras rompió su contrato en Chile para volver al país, su primer objetivo será seguir adelante en la Copa Sudamericana, precisamente ante un equipo por el que pasó en su etapa como futbolista.