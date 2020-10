Fue el mentor de la clasificación a esta instancia y, ahora a la distancia, sentó sus sensaciones sobre lo que se viene para el Tate. "Si querés evolucionar en la Copa tenés que superar a todos. Creo que le tocó un equipo de historia y muy difícil, pero que no está en su mejor momento. Lo vengo siguiendo y no está bien. Es un hermoso rival. Más allá del viaje, es un equipo que juega y deja jugar, pero sobre todo «no está en su mejor versión después de la pandemia». Es un rival de fuste y es buenísimo para Unión. Muy motivador", expresó en diálogo con LT10.

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón dijo que Emelec es "un rival hermoso para Unión". UNO Santa Fe | José Busiemi

Siempre en la previa de los sorteos se especula con quién estaría bueno cruzarse y con quién no. Precisamente Leonardo Madelón fue contundente respecto a esto: "Cuando fui a Paraguay al sorteo y nos tocó Mineiro, había una decepción y negativismo en todo el mundo y para nosotros fue un lindo desafío, porque era un Grande y nos fue bien. Está bueno Emelec, tiene un buen cuerpo técnico y jugadores, aunque no están bien en la tabla. Lo importante es que Unión esté bien. Me gusta mucho para Unión este rival y ojalá esté en un grato momento para jugarle".

Justamente, en la primera participación, Unión también tuvo que viajar a Ecuador, aunque para jugar ante Independiente del Valle (luego campeón): "Nosotros fuimos a Guayaquil, linda ciudad y buen clima. Es una cancha con buenas medidas y será sin gente, algo que pesa. Ojalá lo encuentre bien a Unión. El viaje es largo, pero motivante".

En el final, Leonardo Madelón dejó una conclusión contundente: "Cuando hay un espectáculo uno se brinda para que lo vean. Entonces nosotros lo hicimos con una genética de que estaban los seres queridos motivando ya desde las inferiores, entonces es muy raro que sea sin público. Hay que buscar automotivarse y es importante la comunicación. En ese sentido el papel de los líderes es clave. Me preocupa más que el estado de forma sea el óptimo después de tanto parate".