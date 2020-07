Unión recuperó su esperanza tras la palabra de Gaich

La dirigencia de Unión tiene mucho por hacer y también por cobrar, de acuerdo a operaciones viejas que lejos están de saldarse.

Una de ellas fue la transferencia de los hermanos Bruno y Mauro Pittón a San Lorenzo, en una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares. De ese total, por distintos motivos, el Ciclón todavía no saldó la mitad, un monto más que trascedente para las arcas rojiblancas.

La presente semana se abrió con una noticia que después fue desmentida por la propia dirigencia: el Ciclón pretendía ofrecer un par de jugadores para honrar su deuda. Está claro que no se trata de exponentes de relieve ni recorrido, por lo que esa idea del club de Boedo fue descartada de plano.

UNO Santa Fe contó que con la venta de Alfredo Gaich a Rusia, para recalara en CSKA, no solamente iba a ser una operación de lujo para San Lorenzo en estos tiempos de arcas flacas, sino también Unión podía beneficiarse con un dinero fresco que deje saldada la operación de los hermanos Pittón.

San Lorenzo y CSKA habían llegado a un acuerdo, pero la operación se fue pinchando por los porcentajes que pretenden cobrar los agentes que representan a la joya azulgrana. Pues el propio futbolista charló con TyC Sports para dar su postura y aclarar un poco el panorama.

"Estoy tranquilo, en mi pueblo con mi familia y en contacto con mis agentes que están laburando en este tema, negociando y viendo las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos a la espera de un acuerdo y por mi parte muy tranquilo", sostuvo desde Bengolea (Córdoba), donde aguarda el reinicio de los entrenamientos.

image.png Adolfo Gaich sigue negociando su llegada al CSKA de Rusia.

Cuando le preguntaron por el famoso porcentaje de los representantes, el goleador apuntó que "se habló mucho de que la comisión de mi representante obstaculizaba la transferencia pero nada que ver, lo único que no pudieron poner en el acuerdo todavía es el contrato, lo de la comisión es mentira y está bueno dejarlo en claro para que la gente entienda que no es así y que lo único que trabó el pase fue mi contrato".

También ratificó que la relación con San Lorenzo y el presidente Marcelo Tinelli jamás se resquebrajó: "Es verdad, tuve una charla con Tinelli, hablamos muy bien, le aseguré que si no se daba la venta en este mercado íbamos a renovar con San Lorenzo, un club muy importante para mí y que amo desde chico. Hay que tratar de dejarle algo, escuché que iba a salir libre, jamás se me cruzó por la cabeza hacer algo así, si no se da la idea es renovar con el club. Quería aclararlo, todos hablaban menos yo, no hay que seguir diciendo mentiras. Hay buena relación".

El testimonio de Gaich rebotó de otra manera en Unión, que siempre estuvo expectante a la espera de novedades positivas para, de una vez por todas, darle el corte a una importante operación que cristalizó por dos canteranos en su momento y todavía no logró cerrar en lo económico.