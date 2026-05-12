Unión va por otro golpe grande en Córdoba ante Belgrano

Unión visitará este martes desde las 19 a Belgrano en Alberdi, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Torneo Apertura.

Unión afrontará este martes una nueva prueba de carácter en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando visite desde las 19 a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del certamen. El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Leonardo Madelón llega envalentonado después de dar uno de los grandes golpes de los octavos de final, donde eliminó como visitante a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de toda la fase regular. En Mendoza, el Tatengue mostró personalidad, eficacia y temple para imponerse por 2-1 con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Unión, de entrar por la ventana a ilusionarse en grande

La campaña rojiblanca tuvo un giro rotundo en cuestión de días. Después de sufrir hasta la última fecha para conseguir la clasificación a los playoffs, el conjunto santafesino se sacó de encima toda la presión y comenzó a mostrar su mejor versión en el momento más importante del campeonato.

Unión Zurbriggen Prensa Unión

Madelón consiguió recuperar solidez, intensidad y confianza en un equipo que ahora se siente competitivo ante cualquier rival. “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido”, sostuvo el DT tras la victoria en Mendoza, reflejando el espíritu con el que Unión afronta esta etapa decisiva.

El plantel permaneció el sábado por la noche en Mendoza y el domingo emprendió viaje rumbo a Córdoba, donde quedó concentrado pensando exclusivamente en el duelo de este martes.

Belgrano llega entonado tras ganar el clásico

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa uno de sus mejores momentos emocionales de los últimos años. El Pirata viene de eliminar nada menos que a Talleres de Córdoba, tras imponerse 1-0 en el Mario Alberto Kempes con gol de Francisco González Metilli.

El triunfo significó además cortar una larguísima racha sin victorias en el clásico cordobés, algo que potenció todavía más el clima de entusiasmo en Alberdi.

Belgrano

Sin embargo, Ricardo Zielinski tendrá una baja sensible: Lucas Passerini fue expulsado sobre el final del clásico y no podrá estar frente a Unión. En su lugar ingresaría Nicolás Fernández.

“Mi objetivo con Belgrano siempre fue ayudarlo”, remarcó el Ruso, uno de los máximos referentes de la historia reciente del club cordobés.

Lo que habrá en juego en Alberdi

El partido tendrá clima de final. No solamente porque entregará un boleto a semifinales, sino porque además el ganador quedará a solo dos partidos de pelear por el título.

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Quien avance deberá medirse en semifinales contra el vencedor de la llave entre Argentinos Juniors y Huracán, que jugarán también este martes desde las 21.30 en La Paternal.

Por eso, Unión sabe que está ante una oportunidad enorme. Después de eliminar al mejor equipo de la fase regular, ahora intentará dar otro paso gigante en Córdoba y seguir alimentando un sueño que hace apenas algunas semanas parecía muy lejano.

Posibles formaciones de Belgrano y Unión

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Juan Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Merlos.

AVAR: Fernando Espinoza.

Hora: 19.

TV: ESPN Premium.