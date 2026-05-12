Historial: Unión va por el golpe ante un rival que le cuesta desde hace más de 23 años

El Tatengue visitará este martes a Belgrano en el Gigante de Alberdi por los cuartos de final del Torneo Apertura, con un historial ampliamente desfavorable y una larga racha sin triunfos ante el Pirata.

Unión tendrá este martes desde las 19 una parada brava en Córdoba, cuando visite a Belgrano en el estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Madelón llega entonado tras eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, aunque enfrente tendrá un rival que históricamente le resultó muy incómodo.

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Es que el historial entre ambos favorece ampliamente al Pirata, que domina los antecedentes y además arrastra una extensa paternidad sobre el conjunto rojiblanco.

Un historial muy favorable para Belgrano

A lo largo de la historia en torneos organizados por AFA, Belgrano y Unión se enfrentaron en 42 oportunidades. El conjunto cordobés ganó 20 partidos, mientras que el Tatengue apenas pudo imponerse en cuatro ocasiones. Los 18 encuentros restantes terminaron empatados.

La diferencia es contundente y refleja una tendencia que se profundizó en las últimas décadas, ya que Unión lleva más de 23 años sin poder vencer al equipo de Alberdi.

La última alegría de Unión

La última victoria tatengue ante Belgrano ocurrió el 4 de mayo de 2002, en Santa Fe, por el Torneo Clausura. Aquella tarde, Unión se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un gol de Martín Perezlindo.

Desde entonces, el Pirata construyó una racha positiva que se mantiene hasta la actualidad y que intentará prolongar este martes en Córdoba.

El último cruce y el antecedente más reciente

El antecedente más cercano entre ambos equipos se dio por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 y terminó igualado 0-0 en el Gigante de Alberdi. Ese empate dejó a Belgrano sin chances de clasificarse a los playoffs.

Unión Belgrano Maizon Rodríguez.jpg Prensa Unión

En tanto, el último triunfo del Pirata sobre Unión fue el 6 de abril de 2024, cuando se impuso 2-1 en Santa Fe por la Copa de la Liga Profesional.

Unión quiere romper la historia

Más allá de los números, el presente del Tatengue alimenta la ilusión. El equipo de Madelón viene de dar uno de los grandes golpes de los octavos de final al eliminar como visitante a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular.

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Con un equipo que recuperó confianza, carácter y solidez, Unión intentará ahora romper una racha que ya lleva más de dos décadas y meterse entre los cuatro mejores del fútbol argentino.