Unión, con una duda clave para la final frente a Belgrano

Marcelo Estigarribia terminó resentido tras el triunfo ante Independiente Rivadavia y es la única duda para visitar este martes a Belgrano. Cristian Tarragona respondió bien y seguiría entre los titulares.

Unión ya dejó atrás el festejo por el enorme triunfo en Mendoza y se enfoca de lleno en el choque frente a Belgrano, este martes desde las 19 en Alberdi, por los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego de eliminar al mejor equipo de la fase regular, Leonardo Madelón apunta a repetir gran parte del equipo, aunque todavía mantiene una incógnita importante en ofensiva.

La principal preocupación pasa por Marcelo Estigarribia. El atacante terminó muy exigido físicamente en el Bautista Gargantini, donde volvió a resentirse de la molestia en los aductores que arrastra desde hace varias semanas. A eso se le sumó un fuerte golpe sufrido durante el encuentro, situación que obliga al cuerpo médico a seguirlo de cerca.

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Por eso, el delantero será esperado hasta último momento. Si logra responder bien desde lo físico, continuará dentro del once titular para acompañar a Cristian Tarragona en ataque.

Tarragona dejó atrás las molestias

Quien sí llevó tranquilidad fue Cristian Tarragona. El delantero, que también había llegado con dificultades físicas al cruce ante Independiente Rivadavia, completó todo el partido y terminó en buenas condiciones, algo clave para Madelón pensando en otro duelo de máxima exigencia.

Marcelo Estigarribia Prensa Unión

La intención del entrenador es sostener la estructura que viene de dar el golpe en Mendoza, donde Unión mostró personalidad, intensidad y mucha contundencia en momentos determinantes del partido.

El posible equipo de Unión

Con este panorama, el probable once rojiblanco para enfrentar al Pirata sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

En caso de que Estigarribia no pueda arrancar, Colazo aparece como el reemplazante natural para mantener el esquema ofensivo.

Dos bajas confirmadas

Mientras tanto, Madelón ya sabe que no podrá contar con Bruno Pittón, afectado por un inconveniente meniscal en la rodilla izquierda, ni tampoco con Nicolás Palavecino, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.

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Más allá de eso, en Unión reina el entusiasmo después del gran paso dado en Mendoza. El plantel sabe que ahora tendrá otra prueba de carácter en una cancha caliente y ante un rival que viene de eliminar a Talleres en el clásico cordobés.