Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

El Tatengue tendrá a Andrés Merlos como árbitro en Alberdi frente a Belgrano y los números le entregan un saldo positivo.

La cuenta regresiva para el duelo entre Unión y Belgrano ya está en marcha y en las últimas horas la AFA confirmó que Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia este martes desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

El árbitro estará acompañado por Diego Bonfa y Federico Cano como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Fernando Espinoza y Salomé Di Iorio como AVAR.

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos

El historial de Unión con Merlos es extenso y bastante equilibrado. El Tatengue disputó 24 partidos bajo su arbitraje, con un saldo de ocho triunfos, seis empates y diez derrotas, lo que marca una efectividad cercana al 42%.

Andrés Merlos

El primer antecedente se remonta al 24 de septiembre de 2013, cuando Unión empató 1-1 ante San Martín de San Juan por la Primera Nacional. El último, en tanto, fue el vibrante 4-4 frente a Independiente, el pasado 10 de marzo de 2026.

Victorias importantes y partidos recordados

Entre los triunfos más destacados aparece el 3-0 frente a San Martín de Tucumán en la Copa Superliga 2019, el 2-0 ante Patronato en 2021 y también la victoria por 2-1 frente a San Lorenzo en Santa Fe durante la Liga Profesional 2024.

Además, Merlos arbitró varios encuentros importantes fuera de casa donde Unión consiguió festejar, como el 3-1 ante Defensa y Justicia en 2017, el 2-0 frente a Banfield en 2018 y el 1-0 sobre Gimnasia en La Plata en 2019.

Sin embargo, también hubo noches complicadas, como el 3-0 sufrido ante Talleres en Córdoba en 2021, el 2-0 contra Sarmiento en 2023 y la caída reciente frente a Aldosivi por el Clausura 2025.

Belgrano y números más flojos con Merlos

Del lado del Pirata, los antecedentes no son tan favorables. Belgrano jugó 17 veces con Andrés Merlos y consiguió apenas cuatro victorias, además de cinco empates y ocho derrotas, con una efectividad que ronda el 33%.

El primer partido del conjunto cordobés con Merlos fue en 2013, en la victoria 3-2 ante Atlético de Rafaela. Mientras que el antecedente más reciente fue la derrota 2-1 frente a Racing, el 22 de marzo de este año.

El Gigante de Alberdi espera otro duelo caliente

Con dos equipos que llegan entonados tras eliminar rivales de peso en octavos de final, el arbitraje también aparece como un foco de atención para un partido que promete intensidad y tensión.

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Belgrano viene de quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres, mientras que Unión dio el gran golpe de la fase final al eliminar en Mendoza a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la etapa regular.

Ahora, con Merlos como juez principal, Tatengues y Piratas buscarán dar un paso más rumbo a las semifinales del Torneo Apertura.