Tarragona, el goleador de este Unión que sueña en grande

Cristian Tarragona atraviesa un momento determinante en Unión y se transformó en la referencia ofensiva que necesitaba. Lleva 10 goles en 18 partidos

Unión dejó atrás rápidamente la euforia por el triunfo ante Independiente Rivadavia y ya tiene la cabeza puesta en otro desafío determinante en los playoffs del Apertura. Este martes, desde las 19, visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi con la ilusión intacta de seguir avanzando y ratificar su gran momento futbolístico.

En ese contexto, gran parte de la atención pasa por la evolución física de dos jugadores importantes como Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona, afectados por microdesgarros. Sin embargo, el caso del delantero de Alto Verde aparece como especialmente trascendente por el peso que tiene.

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Porque más allá de lo colectivo, se convirtió en decisivo de este Unión protagonista. Sus números hablan por sí solos: acumula ocho goles en el campeonato y marcó además dos tantos frente a Agropecuario por Copa Argentina. En total, suma 10 conquistas en 18 partidos, una estadística que refleja su enorme incidencia ofensiva.

Embed CRISTIAN TARRAGONA suma 10 GOLES en 18 partidos en 2026:



GOL vs. Lanús.

GOL vs. Aldosivi.

GOL vs. Sarmiento.

GOL vs. Instituto.

GOL vs. Independiente.

DOBLETE vs. Agropecuario.

GOL vs. Deportivo Riestra.

GOL vs. Talleres.

GOL vs. Independiente… pic.twitter.com/CeHbBUeMEV — dataref (@dataref_ar) May 10, 2026

Tarragona, el goleador que tanto estaba necesitando Unión

El atacante no solamente aporta jerarquía dentro del área, sino también presencia, experiencia y una cuota de eficacia que el Rojiblanco venía buscando desde hace varias temporadas. Unión encontró finalmente un goleador capaz de sostener al equipo en los momentos importantes y transformarse en referencia.

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Por eso, puertas adentro saben que su recuperación puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo en esta etapa decisiva del semestre. El cuerpo técnico sigue de cerca su evolución física y esperará hasta último momento para definir si puede estar desde el arranque ante Belgrano.

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Mientras tanto, la ilusión tatengue crece de la mano de un equipo competitivo, con confianza y que tiene en Cristian Tarragona a una de sus grandes banderas para soñar con seguir haciendo historia en el Apertura.