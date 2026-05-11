En la previa al partido con Belgrano, el plantel de Unión recibió el apoyo de sus hinchas

Luego del último entrenamiento que realizó el plantel de Unión, los jugadores se sacaron fotos con los hinchas de la Peña Paulo Rosales

El plantel de Unión recibió a los hinchas que conforman la peña Paulo Rosales.

Este lunes por la tarde, el plantel de Unión llevó adelante su último entrenamiento , previo a lo que será el partido de cuartos de final ante Belgrano que se disputará este martes desde las 19.

Una vez concluida la práctica que se desarrolló en el predio de Instituto, los futbolistas rojiblancos recibieron a los hinchas de la Peña Paulo Rosales.

Los jugadores de Unión se sacaron fotos con los simpatizantes que le fueron a brindar su apoyo, antes del partido decisivo que jugarán ante el Pirata.

image Cristian Tarragona le firma una gorra a un hincha de Unión.

Se vivió un clima distendido y de mucha cordialidad, en donde los hinchas compartieron un tiempo con los jugadores y aprovecharon para sacarse fotos y también recibir firmas en las camisetas y hasta en una gorra.

Por otra parte, Unión informó los convocados para el choque ante Belgrano, que obviamente son los mismos que para el cotejo ante Independiente Rivadavia.