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Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

El equipo de Reserva de Unión se enfrentará desde las 21.30 a River, en el River Camp, por una nueva jornada del certamen juvenil de la Liga Profesional.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 13:26hs
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Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Prensa Unión

La Reserva de Unión tendrá este martes una exigente prueba por la sexta fecha del Torneo Clausura de Proyección. El equipo rojiblanco visitará a River desde las 21.30, en el River Camp, en uno de los encuentros correspondientes a la Zona A.

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El compromiso aparece como un nuevo desafío para el conjunto tatengue, que buscará sumar en condición de visitante ante uno de los equipos tradicionalmente protagonistas de las competencias juveniles del fútbol argentino.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Valentín Ibáñez Mesa, quien estará acompañado por Enzo Nell y Alexis Torales como asistentes, mientras que Damián Parodi será el cuarto árbitro.

Fecha 6 del Torneo Clausura de Reserva

Martes 25 de agosto

15.00 – Instituto – Argentinos (Zona A) – La Agustina

Árbitro: Valentino Oldani

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira

Cuarto árbitro: Mauro Trinidad

15.00 – Sarmiento – Aldosivi (Zona A) – Estadio Eva Perón

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Carlos Vázquez

15.00 – Racing – Gimnasia (Zona A) – Tita Mattiussi

Árbitro: Franco Porotelli

Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas

Árbitro asistente 2: Milena Pérez

Cuarto árbitro: Luca Centurión

15.00 – San Martín SJ – Huracán (Zona B) – Predio

Árbitro: Joaquín García Casas

Árbitro asistente 1: Cristian Camacho

Árbitro asistente 2: Elías Mendoza

15.00 – Vélez – Atlético Tucumán (Zona A) – Villa Olímpica

Árbitro: Sebastián Milessi

Árbitro asistente 1: Bruno Castillo

Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

21.30 – River – Unión (Zona A) – River Camp

Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

Árbitro asistente 1: Enzo Nell

Árbitro asistente 2: Alexis Torales

Cuarto árbitro: Damián Parodi

Miércoles 26 de agosto

15.00 – Quilmes – Independiente (Zona B) – Predio

Árbitro: Valentín Persico

Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado

Árbitro asistente 2: Lucas Burgos

Cuarto árbitro: Pablo Gómez

15.00 – Colón – Lanús (Zona B) – Predio

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Sergio Benítez

Árbitro asistente 2: Luis Taboada

15.00 – San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona A) – Auxiliar

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Gabriel Pérez

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

15.00 – Banfield – Talleres (Zona A) – Predio

Árbitro: Franco Gutierre

Árbitro asistente 1: Tomás Otero

Árbitro asistente 2: Luciano Rodríguez

Cuarto árbitro: Gabriela Coronel

15.00 – Platense – Atlético Rafaela (Zona B) – Predio

Árbitro: Simón Laborda Paredes

Árbitro asistente 1: Franco Chávez

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

Cuarto árbitro: Marcos Winer

15.00 – Estudiantes – Boca (Zona B) – City Bell

Árbitro: Facundo Carretero

Árbitro asistente 1: Patricio Acuña

Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti

Unión River proyección
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