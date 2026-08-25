La Reserva de Unión tendrá este martes una exigente prueba por la sexta fecha del Torneo Clausura de Proyección. El equipo rojiblanco visitará a River desde las 21.30, en el River Camp, en uno de los encuentros correspondientes a la Zona A.
Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección
El equipo de Reserva de Unión se enfrentará desde las 21.30 a River, en el River Camp, por una nueva jornada del certamen juvenil de la Liga Profesional.
Por Ovación
El compromiso aparece como un nuevo desafío para el conjunto tatengue, que buscará sumar en condición de visitante ante uno de los equipos tradicionalmente protagonistas de las competencias juveniles del fútbol argentino.
El encuentro tendrá como árbitro principal a Valentín Ibáñez Mesa, quien estará acompañado por Enzo Nell y Alexis Torales como asistentes, mientras que Damián Parodi será el cuarto árbitro.
Fecha 6 del Torneo Clausura de Reserva
Martes 25 de agosto
15.00 – Instituto – Argentinos (Zona A) – La Agustina
Árbitro: Valentino Oldani
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira
Cuarto árbitro: Mauro Trinidad
15.00 – Sarmiento – Aldosivi (Zona A) – Estadio Eva Perón
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Carlos Vázquez
15.00 – Racing – Gimnasia (Zona A) – Tita Mattiussi
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas
Árbitro asistente 2: Milena Pérez
Cuarto árbitro: Luca Centurión
15.00 – San Martín SJ – Huracán (Zona B) – Predio
Árbitro: Joaquín García Casas
Árbitro asistente 1: Cristian Camacho
Árbitro asistente 2: Elías Mendoza
15.00 – Vélez – Atlético Tucumán (Zona A) – Villa Olímpica
Árbitro: Sebastián Milessi
Árbitro asistente 1: Bruno Castillo
Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
21.30 – River – Unión (Zona A) – River Camp
Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
Árbitro asistente 1: Enzo Nell
Árbitro asistente 2: Alexis Torales
Cuarto árbitro: Damián Parodi
Miércoles 26 de agosto
15.00 – Quilmes – Independiente (Zona B) – Predio
Árbitro: Valentín Persico
Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado
Árbitro asistente 2: Lucas Burgos
Cuarto árbitro: Pablo Gómez
15.00 – Colón – Lanús (Zona B) – Predio
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Sergio Benítez
Árbitro asistente 2: Luis Taboada
15.00 – San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona A) – Auxiliar
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Gabriel Pérez
Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
15.00 – Banfield – Talleres (Zona A) – Predio
Árbitro: Franco Gutierre
Árbitro asistente 1: Tomás Otero
Árbitro asistente 2: Luciano Rodríguez
Cuarto árbitro: Gabriela Coronel
15.00 – Platense – Atlético Rafaela (Zona B) – Predio
Árbitro: Simón Laborda Paredes
Árbitro asistente 1: Franco Chávez
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
Cuarto árbitro: Marcos Winer
15.00 – Estudiantes – Boca (Zona B) – City Bell
Árbitro: Facundo Carretero
Árbitro asistente 1: Patricio Acuña
Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti