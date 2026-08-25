Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

El ministro de Economía de Santa Fe habló de la caída de las ventas, los comercios vacíos y la crisis industrial

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares , trazó un panorama preocupante sobre la evolución de la actividad económica y advirtió que será difícil que los grandes centros urbanos logren una recuperación sostenida mientras no mejore la economía nacional y, especialmente, los ingresos disponibles de las familias .

El funcionario provincial vinculó este escenario con algunos de los problemas que ya se observan en las ciudades, como la caída de las ventas , los locales comerciales vacíos y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la industria .

“Hay una cuestión de base: si la actividad macroeconómica no repunta y el ingreso disponible de los argentinos no tiene una evolución respecto del estatus actual, veo difícil que haya una recuperación, principalmente en los grandes centros urbanos”, sostuvo Olivares.

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Mercado interno: el principal problema para la recuperación

El análisis del ministro santafesino puso el foco en uno de los puntos más sensibles del actual escenario económico: el mercado interno y la capacidad de consumo de las familias.

Para Olivares, la evolución de la actividad debe analizarse teniendo en cuenta las diferencias entre las empresas que tienen una fuerte vinculación con el comercio exterior y aquellas que dependen principalmente de la demanda doméstica.

“Las industrias hay que dividirlas. Las que tienen destino de comercio exterior están teniendo un camino”, explicó.

En cambio, señaló que las empresas orientadas al mercado interno enfrentan un escenario más complejo debido a la combinación de una demanda debilitada y los efectos de la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional.

“En las industrias con destino al mercado interno, la política de apertura comercial del Gobierno nacional está incidiendo y el mercado interno sigue deprimido”, afirmó.

La industria y el impacto de la apertura comercial

Según el ministro de Economía de Santa Fe, el actual esquema económico genera una marcada diferencia entre las empresas que encuentran oportunidades en los mercados internacionales y aquellas que dependen del consumo dentro del país.

“Una cosa es trabajar contra la demanda externa, que viene con buen volumen, y otra para el mercado interno, que viene alicaído desde hace tres años”, sintetizó.

En este sentido, Olivares consideró que el sector externo aparece actualmente como el principal motor con capacidad para impulsar la actividad, mientras que el consumo doméstico continúa mostrando dificultades.

La situación impacta especialmente en sectores como la industria textil, la industria alimenticia y los servicios vinculados al hogar, que dependen en buena medida de la evolución del consumo de los argentinos.

Comercios vacíos y caída de las ventas

El diagnóstico realizado por Olivares también se relaciona con una realidad que se observa en los principales centros urbanos de Santa Fe: la menor circulación de consumidores, la caída de las ventas y la existencia de locales comerciales que permanecen vacíos.

Para el funcionario, una mejora sostenida de la actividad no dependerá únicamente de indicadores macroeconómicos, sino también de una recuperación concreta del poder de compra de las familias.

En ese sentido, remarcó que mientras los ingresos disponibles no logren una evolución positiva, será difícil que el consumo interno vuelva a convertirse en un motor de crecimiento para las ciudades y para buena parte del entramado productivo.

El escenario planteado por el ministro marca así una fuerte diferencia entre una economía que puede encontrar dinamismo en el comercio exterior y otra parte de la actividad que continúa condicionada por la debilidad del mercado interno.

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