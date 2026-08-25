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Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

En el juego y el rendimiento, no son muchas las diferencias entre el Colón de Iván Delfino y el que dirigía Ezequiel Medrán. Pero sí en otros aspectos que son evidentes

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 11:41hs
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Con la llegada de Delfino

UNO Santa Fe/JoséBusiemi.

Con la llegada de Delfino, cambió la energía en Colón y los resultados así lo demuestran.

De los últimos nueve puntos que Colón disputó con Ezequiel Medrán en el banco, apenas sumó uno, mientras que con Iván Delfino cosechó los nueve.

Colón y el aura que recuperó de la mano de Delfino

Desde el punto de vista matemático, la diferencia es abismal y no admite ninguna discusión. Por ello, la dirigencia decidió despedir a Medrán y darle una nueva oportunidad a Delfino, que hasta ahora viene aprovechando y muy bien.

Los resultados son los que mandan y Colón de la mano de Delfino volvió a ser competitivo y a soñar con terminar bien arriba en la Zona A, ya sea en el primer lugar o como escolta.

Pero a la hora de analizar el rendimiento del equipo en los últimos tres partidos y compararlos con el ciclo de Medrán, no son muchas las diferencias respecto al juego.

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Y es que Colón en los últimos partidos mostró contundencia, pero a la vez una dosis de fortuna. Con San Miguel, se encontró en el final del primer tiempo ganando por el gol de Agustín Toledo, cuando poco había pasado frente a los arcos.

Y luego en otra llegada encontró el segundo gol con cierta complicidad del arquero Daniel Sappa quien dio un rebote ante el cabezazo de Alan Bonansea, para que terminara definiendo Federico Lértora.

Mientras que en el final del partido, San Miguel lo pudo empatar con un cabezazo que se fue al lado del caño derecho cuando Matías Budiño había quedado a mitad de camino. Resultó un milagro que no fuera gol del equipo local.

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Por su parte, ante Patronato, el Sabalero jugó un muy mal primer tiempo, en donde el Patrón de manera inexplicable se encargó de dilapidar las muchas chances que dispuso para marcar.

Y cuando se jugaba tiempo de descuento, Agustín Toledo de media distancia marcó el gol para encaminar el partido y terminar de definirlo en el segundo tiempo.

En tanto que en el debut ante San Telmo y cuando Colón no lograba romper la paridad, se encontró con un penal polémico que sancionó el árbitro Juan Cruz Robledo. por una supuesta mano de un jugador del Candombero.

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Es decir que en los tres partidos dirigidos por Delfino, Colón tuvo esa dosis de suerte que siempre es necesaria y que no tenía con Medrán en el banco. En consecuencia y para graficar el momento, las que antes iban afuera, ahora entran.

De hecho, hubo varios partidos en los que Colón bajo la conducción de Medrán, generó mucho en ataque pero no convirtió en la misma medida y terminó resignando puntos.

A excepción del partido contra Chaco For Ever en donde jugó muy mal, en los otros partidos, incluidos el de Ferro, el equipo sabalero dispuso de chances concretas que desperdició.

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Sin embargo, con Delfino, Toledo se convirtió en goleador, marcando dos goles de media distancia para encaminar los últimos triunfos, cuando en otros partidos, los futbolistas sabaleros erraban goles dentro del área.

Por otra parte, hay que mencionar que Delfino debutó como local ante San Telmo, equipo que está perdiendo la categoría y luego volvió a jugar en Santa Fe con Patronato, que también está descendiendo.

Y su primer partido como visitante jugó con San Miguel que se ubica 11° con 29 puntos y que antes de jugar con Colón, venía de sumar un triunfo, un empate y tres derrotas. Sin dudas que se alinearon los planetas y el Sabalero lo está aprovechando.

Colón Delfino Medrán
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