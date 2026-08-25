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Unión evalúa opciones para usar el cupo extra tras la lesión de Vargas

La lesión de Lautaro Vargas le permitirá a Unión incorporar un futbolista, pero la idea inicial no es buscar un lateral derecho. ¿Cuáles son las alternativas?

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 13:11hs
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Unión evalúa opciones para usar el cupo extra tras la lesión de Vargas

Prensa Unión

Unión tiene por delante una decisión importante. La grave lesión de Lautaro Vargas, que tendría una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, le permitirá al club gestionar un cupo excepcional para incorporar un futbolista, aunque en el cuerpo técnico de Leonardo Madelón ya tienen bastante claro cuál sería la prioridad.

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En principio, el lateral derecho no aparece como una necesidad urgente. La llegada del uruguayo Juan De Dios Pintado solucionó ese sector y el exjugador de Gimnasia viene mostrando un rendimiento muy alto. Además, Madelón cuenta con juveniles que pueden ocupar esa posición y hasta tiene la alternativa de Matías Rocha, quien puede adaptarse al sector.

Por eso, el cupo que se abrirá por Vargas podría utilizarse para reforzar otra zona que hoy genera mayores interrogantes.

Mosqueira expuso una necesidad en Unión

La lesión de Joaquín Mosqueira, quien sufrió un esguince de rodilla, dejó en evidencia que Unión no cuenta con demasiadas alternativas de experiencia y jerarquía para el puesto de volante central.

El buen segundo tiempo que protagonizó Emilio Giaccone ante Aldosivi es una señal positiva y demuestra que Madelón puede encontrar respuestas dentro del plantel. Sin embargo, el entrenador entiende que sería conveniente sumar una pieza más para esa zona, especialmente teniendo en cuenta lo extensa que es la competencia.

Así, la prioridad sería incorporar un volante central, aunque el escenario no resulta sencillo.

Un mercado con pocas opciones para Unión

El principal inconveniente es que el mercado de pases interno ya está cerrado, por lo que las posibilidades son considerablemente más acotadas. Unión deberá analizar alternativas que puedan incorporarse bajo las condiciones que establece el reglamento para reemplazar a un jugador lesionado.

En este contexto, la búsqueda no necesariamente apunta a un futbolista que llegue para convertirse inmediatamente en titular.

La idea sería encontrar un volante central que funcione como alternativa, incluso un jugador con poco recorrido en Primera División, que pueda competir por un lugar y aportar soluciones cuando el entrenador lo necesite.

La política deportiva del club continúa siendo clara: darle espacio y rodaje a los futbolistas surgidos de las inferiores, por lo que la llegada de un refuerzo no debería bloquear el crecimiento de los juveniles.

Si no aparece el volante, buscarán otra opción

La dirigencia y el cuerpo técnico no descartan ninguna posibilidad. Si no encuentran un volante central que reúna las condiciones pretendidas, Unión igualmente utilizará el cupo para reforzar otra posición.

Una de las alternativas sería incorporar un lateral izquierdo, teniendo en cuenta que la salida de Mateo Del Blanco no tuvo un reemplazo natural. También podría analizarse la llegada de un mediocampista que pueda desempeñarse por los costados, una característica que Madelón destacó como necesaria para su estructura.

LEER MÁS: Madelón, al límite: ¿la reacción de Unión evitó un desenlace inesperado?

La idea, entonces, no es salir al mercado por salir. Unión quiere aprovechar el cupo excepcional para sumar una pieza que realmente amplíe las variantes del plantel, sin quitarles protagonismo a los juveniles.

Mientras tanto, Madelón deberá arreglarse con lo que tiene. Pintado se consolidó en el lateral derecho, Giaccone mostró que puede ser una alternativa importante en el medio y los chicos del club esperan su oportunidad. Pero la lesión de Mosqueira dejó una señal concreta: el mediocampo necesita una alternativa más.

Unión Vargas
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