Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión jugará, desde las 17.15, ante Sarmiento, con la necesidad romper la malaria fuera de Santa Fe, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura

Entonado por el triunfo ante Aldosivi, Unión asume una compleja prueba este jueves, desde las 17.15, ante Sarmiento en el estadio Eva Perón con el fin de ganar por primera vez de visitante, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. El encuentro será controlado por Daniel Zamora y transmitido por UNO 106.3.