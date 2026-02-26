Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión jugará, desde las 17.15, ante Sarmiento, con la necesidad romper la malaria fuera de Santa Fe, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura

26 de febrero 2026 · 16:41hs
Entonado por el triunfo ante Aldosivi, Unión asume una compleja prueba este jueves, desde las 17.15, ante Sarmiento en el estadio Eva Perón con el fin de ganar por primera vez de visitante, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. El encuentro será controlado por Daniel Zamora y transmitido por UNO 106.3.

Formaciones de Sarmiento y Unión

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde y Yair Arismendi; Santiago Salle, Julián Contrera, Cristian Zabala y Carlos Villalba; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: José Carreras.

Estadio: Eva Perón.

