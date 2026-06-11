Verdirame contó cómo vive México la previa del Mundial: "Todavía falta ese ambiente que uno esperaba"

Sergio Verdirame, exjugador de Colón, radicado en Monterrey, una de las subsedes del Mundial, reveló cómo está viviendo México el acontecimiento.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el exjugador de Colón, Sergio Ariel Verdirame, brindó un panorama de cómo se vive la previa en México, uno de los países organizadores de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

Radicado desde hace años en Monterrey, donde desarrolló gran parte de su carrera y su vida personal, el exdelantero dialogó con UNO 106.3 y dejó una mirada particular sobre el clima que rodea al evento más importante del fútbol mundial.

“Esperaba que se sintiera más el Mundial”

Aunque Monterrey será una de las sedes de la Copa del Mundo, Verdirame admitió que todavía no percibe una verdadera atmósfera mundialista en la ciudad.

“Acá en Monterrey todavía no se vive ese ambiente mundialista que uno esperaría. Ya están las selecciones entrenando y preparándose para debutar, pero todavía falta ese impulso de decir ‘ya empezó’. Yo creo que después de hoy, con el puntapié inicial, se va a empezar a sentir más”, comentó.

El exfutbolista explicó que en otras ciudades la situación es diferente.

“En Estados Unidos me dicen que ya se vive de una manera increíble. En Ciudad de México también, por todo lo que representa la inauguración. Acá todavía falta un poquito”, agregó.

Las protestas y el costado social del Mundial

Verdirame también hizo referencia al contexto social que atraviesa México en las horas previas al inicio de la competencia.

“La gente del fútbol está enloquecida, pero hay otros sectores que están muy molestos. Hubo manifestaciones por desaparecidos y también mucha inconformidad con algunas decisiones del gobierno. Incluso se registraron protestas cerca del aeropuerto”, explicó.

Además, apuntó contra algunas medidas impulsadas por FIFA.

“Lo de los palcos del estadio Azteca me parece un robo a mano armada. Hay gente que compró esos espacios y ahora les quieren quitar el uso durante el Mundial. Eso ha generado mucho enojo y seguramente seguirá dando que hablar”, sostuvo.

Cómo ve a México en la Copa del Mundo

En cuanto a las expectativas deportivas, Verdirame consideró que la selección mexicana llega con mayor optimismo que algunos meses atrás.

“Si me lo preguntabas hace ocho meses te decía que había poca ilusión. Hoy cambió bastante. El equipo viene de una buena racha, ganó seis partidos y empató dos este año. Eso generó entusiasmo”, analizó.

Sin embargo, también puso un freno a la euforia.

“El grupo que le tocó es accesible y creo que lo va a superar sin problemas. Después empieza el verdadero Mundial, cuando aparecen las potencias. Ahí veremos realmente para qué está México”, remarcó.

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Sobre el equipo dirigido por Javier Aguirre, destacó la intensidad y el carácter como principales virtudes.

“Los equipos de Aguirre siempre son agresivos, intensos y competitivos. Esa va a ser la identidad de esta selección”, señaló.

La situación de Monterrey y las críticas a la organización

Durante la entrevista, Verdirame también se refirió a algunas críticas que surgieron en torno a los centros de entrenamiento elegidos por distintas selecciones.

“Monterrey tiene instalaciones espectaculares. Yo estuve recientemente en centros de entrenamiento de clubes importantes de Europa y puedo asegurar que el de Rayados está por encima de varios de ellos. El problema fue que algunas selecciones no eligieron el lugar correcto”, explicó.

“Voy a disfrutar el Mundial como un espectador más”

Lejos de cualquier cobertura periodística o actividad vinculada a los medios, Verdirame aseguró que seguirá la Copa del Mundo como un aficionado.

“Quería ir a ver a Argentina, pero la verdad es que todo se volvió demasiado caro. Los precios aumentaron muchísimo y la logística es complicada. Lo voy a disfrutar como un espectador más”, reconoció.

Actualmente enfocado en sus emprendimientos gastronómicos y en proyectos vinculados a la Kings League, el exatacante sabalero confesó que mantiene intacto su vínculo afectivo con Santa Fe.

“No hay día que no recuerde lo bien que la pasé las últimas veces que estuve allá. Siempre es lindo volver. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Colón, que la quiero muchísimo”, cerró.