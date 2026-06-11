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Arruabarrena le bajó el pulgar y Ander Herrera se va de Boca

El flamante entrenador de Boca avisó que no tendrá en cuenta al mediocampista español y por ello rescindirá el contrato con el Xeneize

11 de junio 2026 · 12:26hs
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Ánder Herrera se va de Boca porque Arruabarrena no lo tendrá en cuenta.

Ánder Herrera se va de Boca porque Arruabarrena no lo tendrá en cuenta.

En las negociaciones con la dirigencia de Boca, Rodolfo Arruabarrena puso algunas condiciones. Entre ellas, la de depurar un plantel que no estuvo a la altura de las expectativas en las últimas temporadas. El DT presentó una lista de jugadores que no tendrá en cuenta, y el nombre más rutilante fue el de Ander Herrera, que en las próximas horas firmará su rescisión de contrato y se irá definitivamente del club.

Ánder Herrera se va de Boca

Luego de un año y medio en el que no logró continuidad por sus sucesivas lesiones musculares, la aventura del mediocampista español en Argentina llegó a su fin. A falta de seis meses para la finalización de su vínculo con el Xeneize, la decisión se precipitó inesperadamente con la llegada del nuevo cuerpo técnico.

Si bien la intención de la dirigencia era que cumpliera con los seis meses que le quedaban, por pedido del DT se contactaron con la representación del futbolista y le comunicaron que no iba a ser parte del equipo para lo que resta de 2026. En la renovación de contrato de principio de año se había apostado a que el vasco pudiese esquivar sus problemas musculares; eso finalmente no sucedió y por eso su ciclo se terminó.

De muy buena relación con Juan Román Riquelme, esperan que la rescisión se dé en los mejores términos. A pesar de que el español tenía la intención de seguir, tanto él como el presidente xeneize entienden que de las dos partes hicieron todo lo posible para que el desenlace fuese otro. Lamentablemente, el físico del mediocampista de 36 años no acompañó y los resultados deportivos tampoco.

Así las cosas, Herrera se va de Boca luego de casi un año y medio en el que disputó apenas 29 de los 68 partidos que tuvo el club desde su arribo, con un gol (ante Barcelona, por Copa Libertadores). En total, estuvo 1.174 en cancha, un promedio de 40' por cada encuentro que jugó, y sufrió nada menos que seis desgarros musculares.

La idea de Arruabarrena es asumir con un plantel más reducido y en el que todos estén en condiciones de pelear por un puesto. Por eso ya se dio la rescisión de Nicolás Orsini, ahora se trabaja en la de Ánder Herrera y en los próximos días se podrían concretar varias salidas más: Agustín Martegani, Lucas Janson, Juan Ramírez y algunos más.

Arruabarrena Herrera Boca
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