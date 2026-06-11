Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Agustín Giay aguarda la decisión final de Lionel Scaloni, quien lo felicitó por su actuación en los amistosos de la Selección, para saber si jugará o no el Mundial.

El sancarlino Agustín Giay atraviesa horas decisivas en su carrera. Mientras el Mundial 2026 ya comenzó a tomar protagonismo con el arranque de la competencia, Lionel Scaloni debe resolver quién ocupará el último lugar disponible en la lista definitiva de la Selección Argentina tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi.

Y entre los nombres que aparecen con más fuerza para quedarse con ese boleto mundialista está justamente el lateral surgido en San Lorenzo y actualmente figura de Palmeiras.

El último lugar sigue vacante y por el que sueña Agustín Giay

Luego del amistoso frente a Islandia, Scaloni sorprendió al reconocer que todavía no había tomado una decisión definitiva respecto al reemplazante de Balerdi.

El entrenador adelantó que la definición llegaría este jueves y explicó que maneja dos alternativas concretas para completar la nómina de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

La principal opción parece ser la de reforzar el mediocampo con un volante de características defensivas. Allí el nombre que gana terreno es el de Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022 y pieza importante durante gran parte del ciclo Scaloni.

Sin embargo, la otra carta que mantiene viva la ilusión es Agustín Giay.

Las actuaciones que pusieron en carrera a Agustín Giay

El defensor santafesino aprovechó cada oportunidad que tuvo en esta ventana internacional.

Fue titular tanto ante Honduras como frente a Islandia y dejó una imagen muy positiva para el cuerpo técnico. De hecho, según trascendió, logró imponerse en la consideración interna por encima de Nicolás Capaldo y recibió elogios por parte de los colaboradores de Scaloni.

Su rendimiento no pasó inadvertido. Mostró seguridad defensiva, criterio con la pelota y una versatilidad que hoy resulta especialmente valorada: además de desempeñarse como lateral derecho, puede actuar como marcador central por ese sector.

Esa característica podría transformarse en un argumento decisivo para sus aspiraciones.

Un semestre que lo consolidó en Palmeiras

La convocatoria no fue producto del azar. Giay llega respaldado por un gran presente en Palmeiras, donde logró afianzarse como titular en uno de los equipos más poderosos de Sudamérica.

Durante el semestre acumuló 1.838 minutos en 26 partidos y se convirtió en una pieza importante dentro del esquema del conjunto brasileño.

Con apenas 22 años, el ex San Lorenzo también representa una apuesta a futuro para una Selección que comienza a proyectar el recambio de varias posiciones.

Todo depende de Montiel y Molina

La situación de Giay también está directamente vinculada a la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Ambos laterales llegaron a esta convocatoria recuperándose de lesiones musculares y recién pudieron sumar minutos en los amistosos previos al Mundial.

Si el cuerpo técnico considera que alguno de ellos todavía necesita una cobertura adicional, las chances del santafesino crecerán considerablemente.

Por eso, mientras Scaloni termina de definir los últimos detalles de la lista, Giay aguarda expectante. Ya cumplió cada vez que le tocó jugar y ahora espera que esas actuaciones alcancen para cumplir el sueño de integrar el plantel argentino que buscará defender la corona en el Mundial 2026.