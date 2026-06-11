Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este jueves. Los delincuentes rompieron la vidriera y se llevaron productos de limpieza, termos y vasos térmicos. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911.

Un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Santa Fe se registró durante las primeras horas de este jueves cuando delincuentes rompieron la vidriera de un local comercial ubicado sobre avenida Blas Parera al 7.193 y sustrajeron mercadería exhibida en el frente del negocio.

Personal del Comando Radioeléctrico, fue comisionado al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre daños en un comercio de la zona.

Al arribar, los efectivos constataron que el local denominado "Mega Shop", dedicado a la venta de artículos de limpieza, presentaba importantes daños en una de sus vidrieras. Minutos después, alrededor de las 8.05, se hizo presente el propietario del comercio, quien verificó la rotura del vidrio y denunció el faltante de distintos elementos.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes se llevaron productos de limpieza, además de termos y vasos térmicos que se encontraban exhibidos en la vidriera. Hasta el momento, no se precisó la cantidad exacta de mercadería sustraída.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes advirtieron la situación y dieron aviso a la Central de Emergencias 911, permitiendo la rápida intervención policial.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que trabajan para identificar a los responsables del robo y determinar si existen registros de cámaras de seguridad que permitan esclarecer el hecho.

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