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Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Nicolás Tagliafico padece una molestia muscular y en la Selección analizarán si lo modifican en la lista final del Mundial.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 11:48hs
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Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

La tranquilidad que había dejado la goleada frente a Islandia tuvo una contracara inesperada para la Selección Argentina. Nicolás Tagliafico arrastra una molestia física producto de un golpe sufrido durante la preparación y su situación es seguida de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, a pocos días del debut mundialista ante Argelia.

Aunque desde el entorno albiceleste transmiten calma y descartan una lesión de gravedad, la realidad es que el lateral izquierdo todavía no logró entrenar con total normalidad y su presencia desde el arranque en el estreno mundialista permanece bajo observación.

Un detalle que no pasó desapercibido

La primera señal apareció en el amistoso frente a Islandia. Luego de haber sido titular contra Honduras, Tagliafico ni siquiera ocupó un lugar entre los suplentes en el último ensayo previo a la Copa del Mundo.

En ese momento se interpretó como una simple rotación, aunque con el correr de las horas se conoció que el defensor venía lidiando con una molestia que obligó a reducir las cargas físicas.

Por eso, el cuerpo médico decidió no exponerlo y preservar a uno de los futbolistas con más experiencia dentro del plantel argentino.

La decisión de Scaloni, ligada a su situación

La incógnita alrededor de Tagliafico también aparece vinculada a la resolución que todavía debe tomar Scaloni respecto del reemplazante de Leonardo Balerdi.

El entrenador tenía previsto anunciar rápidamente al futbolista que ocupará el último cupo disponible, pero decidió esperar algunas horas más para tener un panorama más claro de la situación física de varios jugadores.

Entre ellos, justamente, Tagliafico.

Por ahora, el nombre que más consenso reúne para completar la nómina sigue siendo Guido Rodríguez, aunque el DT mantiene abiertas otras posibilidades.

No peligra el Mundial, sí el debut

La principal preocupación no pasa por una eventual salida del plantel. En la Selección consideran muy difícil que Tagliafico deba abandonar la convocatoria.

Lo que sí está en evaluación es si llegará en condiciones óptimas para afrontar el encuentro frente a Argelia.

Con varios entrenamientos todavía por delante, la expectativa es que el ex Independiente pueda recuperarse y volver a estar disponible para Scaloni en el inicio de la defensa del título.

Los planes alternativos

En caso de que el lateral no pueda estar desde el inicio, el entrenador ya probó distintas variantes durante los amistosos.

Facundo Medina fue una de las opciones utilizadas para cubrir el sector izquierdo, mientras que Nicolás González también apareció como una alternativa circunstancial.

Además, si la situación se agravara —algo que hoy parece poco probable—, el nombre de Marcos Acuña es el que más fuerza tiene entre los posibles reemplazantes externos.

Por ahora, la Selección espera. Y mientras el Mundial ya comenzó a tomar forma, una de las principales incógnitas en el búnker argentino pasa por saber si Tagliafico llegará a tiempo para el primer gran desafío de la Albiceleste.

Tagliafico Mundial Selección
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