YPF y McDonald's, dos marcas líderes del mercado, se unen para transformar la experiencia del cliente

YPF y Arcos Dorados, la empresa operadora de los restaurantes McDonald's en Argentina y Latinoamérica, anuncian la firma de un acuerdo estratégico para ofrecer una nueva experiencia para el consumo de productos a sus clientes.

El acuerdo fue firmado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF y Woods Staton Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, en la Torre de YPF, ubicada en Puerto Madero, CABA.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a dónde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Horacio Marin.

“Esta es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. En el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s al país, ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes. Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina”, aseguró Woods Staton.

En el marco de este acuerdo ambas marcas podrán avanzar en tres modalidades de locales:

Freestanding: tienda independiente, en una construcción separada de la Tienda Full existente en la estación de servicio, con posibilidad de incluir servicio de AutoMac (Drive Thru).

Integrada con salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, compartiendo el salón de ventas y el espacio de mesas y sillas para los clientes, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

Integrada sin salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, pero sin compartir el salón de ventas, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de YPF de evolucionar su red de estaciones de servicio con distintos formatos que respondan a las necesidades de los clientes en todo el país. La compañía impulsa la transformación de estaciones existentes hacia estos nuevos modelos, consolidando una propuesta más ágil y funcional en mercados clave.

En línea con esta estrategia, YPF ya avanzó con la apertura de nuevas estaciones bajo formatos diferenciales, como una YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua en la experiencia del cliente.

Para Arcos Dorados, esta apertura representa una nueva oportunidad para seguir ofreciendo las hamburguesas más reconocidas del mundo a través de la experiencia McDonald’s, acercando momentos de calidad para toda la familia. Asimismo, reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo de las comunidades donde opera, mediante la generación de nuevos puestos de trabajo.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com