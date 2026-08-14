Vecinos de barrio Centenario piden que las obras de los Juegos Suramericanos no dejen en segundo plano los reclamos por calles, cloacas y seguridad

La Vecinal Barrio Centenario conformó una comisión junto a instituciones del sector para participar en la planificación vinculada al evento deportivo. Su presidente, José Cettour, cuestionó en UNO 106.3 la falta de respuestas del Municipio y reclamó seguridad, mejoras en las calles aledañas al nuevo estadio multipropósito y soluciones para problemas de cloacas y servicios.

Vecinos del Centenario: Reclaman a la Municipalidad que las obras por los Juegos Suramericanos no posterguen mejoras en calles, cloacas y seguridad.

Vecinos e instituciones de barrio Centenario volvieron a plantear la necesidad de contar con información y participación en las obras y modificaciones que se realizan en el sector de cara a los Juegos Suramericanos , que tendrán a Santa Fe como una de las sedes.

La Vecinal Barrio Centenario conformó hace más de dos meses una comisión junto a distintas instituciones del barrio, con el objetivo de involucrarse en la organización del evento y aprovechar la llegada de infraestructura para impulsar mejoras que permanezcan una vez finalizada la competencia.

José Cettour, presidente de la Vecinal Barrio Centenario, explicó que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria del Ministerio de Desarrollo e Igualdad. “Hace ya más de dos meses, a través de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Igualdad, hemos convocado a las instituciones del barrio —escuela, centro de jubilados, centro de salud— a conformar una especie de comisión para involucrarnos en los Juegos Suramericanos”, señaló en Mañana UNO.

Según explicó, la intención es que los vecinos puedan apropiarse de las obras y actividades que se desarrollan en el sector. “Nosotros como vecinal siempre planteamos que el vecino tiene que apropiarse de las cosas que se hacen en el barrio”, sostuvo.

Cettour recordó como antecedente el Museo de la Constitución, una obra que, según consideró, todavía no logró una vinculación suficiente con los vecinos. “Es una obra increíblemente buena, hermosa, pero que el vecino no la conoce. Nuestra idea era acortar esa distancia”, afirmó.

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Preocupación por las calles y la seguridad

La comisión ya mantuvo varias reuniones en las que participaron representantes de Aguas Santafesinas, la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, los vecinos advierten que en las últimas semanas comenzaron a aparecer nuevos problemas vinculados con el avance de las obras.

“Teníamos preocupación por el canal Tacca, teníamos preocupación por el bar, y ahora lo que ha surgido, desgraciadamente, es que toda la calle aledaña al nuevo estadio multipropósito, para el lado del barrio, del lado de la Circunvalación, está muy afectada por toda la obra que se está haciendo”, explicó Cettour.

El dirigente vecinal reconoció que cualquier obra de magnitud puede generar inconvenientes, pero reclamó que esas dificultades sean abordadas junto con quienes viven en el lugar. “Es cierto que una obra siempre trae inconvenientes, pero lo que nosotros no queremos es renunciar a participar y a estar informados”, remarcó.

Entre los pedidos concretos aparece la necesidad de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de las calles que rodean el nuevo estadio. “Primero, lo que piden los vecinos es que haya seguridad. Y lo otro, que todas las calles aledañas —por ejemplo Malvinas, Nicasio Oroño, Padre Espinosa— tengan la atención que merecen, porque están muy poceadas o en situación de peligro para el tránsito”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que funcionarios municipales hayan recorrido las obras sin convocar a la comisión vecinal. “La otra vez vino Poletti, estuvo recorriendo el multiestadio, y ni siquiera fuimos invitados para poder plantearle lo que los vecinos están solicitando”, señaló.

“La Municipalidad ha abandonado un poco esta comisión”

Cettour aseguró que durante la última reunión los vecinos manifestaron su malestar por la falta de acompañamiento municipal.

“En la reunión de ayer los vecinos se manifestaron muy en contra de la actitud de la Municipalidad, que ha abandonado un poco esta comisión que habíamos formado”, afirmó.

Entre los problemas que continúan pendientes mencionó dificultades con las cloacas, el estado de las calles y la inseguridad.

“Fundamentalmente queremos que sean contempladas las obras y calles aledañas, y para eso necesitamos trabajar en conjunto y que la Municipalidad participe de esto”, agregó.

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La preocupación por el canal Tacca

Otro de los puntos centrales del reclamo es el futuro del canal Tacca, un curso de agua que atraviesa el sector y cuya preservación ambiental preocupa a la vecinal.

Cettour recordó que hace más de una década la institución presentó un proyecto denominado Costanera Sur y mantuvo contactos con especialistas del Instituto Nacional del Agua (INA). “Ellos siempre dijeron: los canales a cielo abierto tienen que permanecer a cielo abierto”, explicó.

Por ese motivo, cuestionó la posibilidad de entubar el canal y planteó la necesidad de preservar su ecosistema. “Nosotros estamos muy preocupados con el entubado, porque atenta contra el medio ambiente, atenta contra el ecosistema, la flora, la fauna. Los canales a cielo abierto tienen que mantenerse a cielo abierto y tienen que ser cuidados”, sostuvo.

En cuanto al estado de los márgenes, destacó como positiva la construcción de una defensa para evitar que el agua continúe erosionando el sector sur del canal.

“El canal Taca tiene de un lado lo que yo llamo el albardón de cemento, y de este lado no tenía nada. Cuando crece el agua, fundamentalmente por lluvia, va comiendo el margen sur”, explicó.

Según indicó, la obra de protección que comenzó a ejecutarse responde a una problemática que la vecinal había planteado años atrás.

“Nos parece una muy buena iniciativa, porque es algo que tiene que protegerse”, consideró.

Limpieza y cuidado del canal

Para Cettour, la preservación del canal requiere tanto intervención estatal como compromiso de los propios vecinos. “El canal tiene que estar limpio, por eso le pedimos a la Municipalidad que lo limpie y ayude, y a los vecinos que tengan un poco de conducta”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la cantidad de residuos que son arrojados al curso de agua. “Hay que educar también a nuestros vecinos de que el canal hay que protegerlo, es de todos. Si la Municipalidad limpia y nosotros ayudamos a que el vecino no tire ni lavarropas ni televisores, se puede lograr algo”, afirmó.

Incluso imaginó un futuro diferente para el sector, con el canal convertido en un espacio recreativo. “Nuestro sueño utópico siempre es pensar que va a haber unas góndolas venecianas para el Centenario”, bromeó, aunque aclaró que para eso primero es necesario preservar y recuperar el margen sur.

“Tendría que ser un lugar de navegación también, con algo como lo había en el Parque Garay, que tenía canoas y botecitos”, agregó.

Residuos, cables y servicios

En materia de recolección de residuos, Cettour valoró el funcionamiento de la empresa Cliba en buena parte del barrio, aunque consideró que todavía existen aspectos para mejorar.

“Nosotros tenemos la empresa Cliba, que realmente le saco el sombrero. En la mayoría de las calles funciona muy bien”, destacó.

También mencionó la necesidad de fortalecer la separación de residuos y mejorar el compromiso de los vecinos con los horarios y las condiciones para sacar la basura.

En la zona sur del barrio, además, destacó una intervención municipal para solucionar problemas generados por cables bajos y árboles sin mantenimiento.

“La Municipalidad hizo un buen trabajo ahí, levantó los cables, y ahora el recolector de residuos pasa diariamente y pasa bien”, señaló.

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Un foco de preocupación en Malvinas y Nicolás Rodríguez Peña

Otro de los reclamos históricos de la vecinal está situado en el sector de Malvinas y Nicolás Rodríguez Peña, donde Cettour describió una situación que considera especialmente preocupante.

“Nosotros siempre insistimos con eso, en Malvinas y Nicolás Rodríguez Peña, que es realmente un lugar espantoso como está”, afirmó.

Según explicó, Aguas Santafesinas habría solucionado recientemente algunos problemas vinculados con efluentes provenientes de domicilios, aunque todavía resta una intervención municipal sobre el sector. “Hay que subirlo porque es un foco infeccioso diario”, sostuvo.

El dirigente remarcó que en las inmediaciones funcionan la Escuela Bolívar, un jardín y un CAF, además de circular diariamente vecinos, trabajadores y transporte público.

También señaló que las malas condiciones de la zona ya provocaron inconvenientes para quienes circulan en motocicleta.

El objetivo: trabajar junto a las autoridades

A pesar de los cuestionamientos, Cettour insistió en que el objetivo de la vecinal no es confrontar con las autoridades sino participar de las decisiones y encontrar soluciones para el barrio.

“Queremos, sobre todo, tener información. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas y, sobre todo, trabajar en conjunto con las autoridades, con la gestión provincial y municipal”, afirmó.

Y concluyó: “Es la única forma de que vayamos para adelante”.