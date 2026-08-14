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Copa Santa Fe tendrá un fin de semana de definiciones en distintas disciplinas

El fútbol femenino pondrá en marcha la serie final por el título de Copa Santa Fe, mientras que el certamen masculino definirá a otro semifinalista. Además, el handball disputará una nueva fecha con partidos en ambas ramas en la ciudad de Santa Fe.

14 de agosto 2026 · 13:43hs
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Copa Santa Fe tendrá un fin de semana de definiciones en distintas disciplinas

Con el impulso del Gobierno de la Provincia y Lotería de Santa Fe, la Copa Santa Fe 2026 tendrá este fin de semana largo una nueva jornada de actividad con partidos decisivos en fútbol y la continuidad del campeonato de handball. En fútbol, la actividad se concentrará el sábado 15 de agosto a partir de las 15 horas.

Toda la actividad en Copa Santa Fe

En Rosario, con transmisión en directo del canal RTS, el vigente campeón Social Lux recibirá a Defensores de la Costa de Avellaneda, en el primer encuentro de la serie final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. El partido revancha se disputará el domingo 23 de agosto en el norte de la provincia. En caso de igualdad en el resultado global después de los dos partidos, el campeón se definirá por penales.

Por su parte, en Tostado, Atlético recibirá a Unión de Santa Fe por los cuartos de final del fútbol masculino. El encuentro será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá por penales. El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con 9 de Julio de Rafaela, que entre semana derrotó como visitante a Sanjustino.

Handball en el CEF 29 de Santa Fe

Durante el fin de semana largo también continuará el campeonato de handball de la Copa Santa Fe, con partidos en las ramas femenina y masculina en el gimnasio del CEF 29, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

La actividad comenzará el sábado a las 17 con el encuentro masculino entre IL Péretz Amarillo e Independiente de Santo Tomé. Luego se enfrentarán IL Péretz Negro y Ministerio de Santo Tomé, mientras que la jornada se cerrará con el partido femenino entre IL Péretz y Alianza.

El domingo 16, desde las 15.30, se medirán Ministerio e Independiente en la rama masculina. Posteriormente jugarán IL Péretz Negro y Alianza, también en masculino, y desde las 18.30 se enfrentarán Alianza e IL Péretz en femenino. Finalmente, el lunes 17 se disputarán los últimos dos encuentros de la fecha: desde las 15.30, IL Péretz Amarillo y Alianza en masculino, y a partir de las 17, Independiente y Alianza en femenino.

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