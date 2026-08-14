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Se reanudó con sorpresas la acción en la Copa Concejo 0.0%

En el predio Nery Pumpido, por los dieciseisavos de final de la Copa Concejo, Universidad del Litoral derrotó a San Cristóbal, y Los Canarios dio el batacazo al imponerse a Gimnasia de Ciudadela

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 14:30hs
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Universidad del Litoral derrotó a San Cristóbal por los 16avos de final de la Copa Concejo 0.0%.

Universidad del Litoral derrotó a San Cristóbal por los 16avos de final de la Copa Concejo 0.0%.

La Copa Concejo 0.0% regresó a la actividad, en el cual por los dieciseisavos de final, en la noche del jueves se disputaron en el predio Nery Pumpido dos cotejos con triunfos de Universidad del Litoral y Los Canarios que dejaron en el camino a San Cristóbal de Ángel Gallardo y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela respectivamente. En la jornada de este sábado 15 de agosto, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 14, se cruzarán Colón de Santa Fe con Banco Provincial con el arbitraje de Diego Sacco y la colaboración de Roberto Riquelme y Rodrigo Ramírez.

En primer turno, por la segunda fase del certamen organizado por la Liga Santafesina junto a CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe, Universidad del Litoral derrotó a San Cristóbal de Ángel Gallardo por 3 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Céspedes. Los goles para la escuadra conducida por Maximiliano Bicho Mendoza, fueron convertidos por Lionel Molina y dos de Mariano Espíndola, para los de las quintas el descuento lo concretó Framco Jominy.

En el segundo término, llegó el primer batacazo del certamen, ya que Los Canarios derrotó por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el referato de Matías Pereyra. Los goles para la escuadra de barrio Los Troncos llegaron por intermedio de Amir Navarro y de Leonardo Medina, lo que permitieron la clasificación a la siguiente instancia del cuadro amarillo y verde.

En consecuencia, en la siguiente instancia, se medirán Newells con Unión de Santa Fe, Náutico El Quillá con Nacional, Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Ateneo Inmaculada con Los Canarios. Todavía quedan pendientes Independiente con Deportivo Santa Rosa, Vecinal Gálvez con Ciclón Racing, El Pozo con Sanjustino. El rival de Universidad del Litoral saldrá del ganador del cotejo entre Banco Provincial con Colón que jugarán en el predio el sábado desde las 14.

En el Clausura de Fútbol Femenino

Este sábado se desarrollará el grueso de los partidos de la tercera jornada del Clausura 2026 del Femenino de la Liga Santafesina, donde el último partido del día se disputará en Colonia San José cuando Universidad sea anfitrión de Los Piratitas. Y el último partido de la fecha se jugará el miércoles siguiente, cuando Colón reciba a El Cadi en el Batres.

El sábado 15 desde las 15.30, jugarán Los Canarios con Veteranos; Peñarol con Los Chorlitos en el estadio Miguel Japo Acevedo de El Pozo; Juveniles con Náutico El Quillá en cancha de Defensores de Peñaloza en barrio Schneider; Floresta con Fénix, Juventud Unida con Coliseo en Banco Provincial, Deportivo Agua con Unión en cancha de Los Cholitos; mientras que a las 21, Universidad lo hará con Los Piratitas. El miércoles 19, a las 21.30, se medirán El Cadi de Rincón con Colón de Santa Fe.

Se juega la final del Futsal en el Roque Otrino

En la presente jornada de viernes 14 de agosto desde las 22 y en el estadio Roque Otrino, Universidad y Semillero definieron jugar la gran Final del Apertura 2026 del Futsal de la Liga Santafesina.

La terna arbitral encargada de controlar las acciones estará compuesta por Mariano González, Iván Chazarreta y Leandro Vivas, en tanto que de cronometrista estará Miguel Mesquida.

Los Celestes llegan a este último partido del campeonato tras vencer a Villa Dora, rival al que tuvieron que superar para quedarse con el título del Apertura 2025.

El elenco tricolor viene de derrotar a otro de los animadores del certamen, Colón de San Justo, y buscará repetir la conquista obtenida justamente en el Otrino, cuando se quedó con el triangular definitorio del torneo Cierre 2024.

Copa Concejo Universidad
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