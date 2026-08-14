Registro Civil de Santa Fe: qué trámites se pueden hacer online y cuáles se sumarán próximamente

Uniones convivenciales, partidas y oficios judiciales ya tienen modalidad digital. Además, anticiparon la llegada del certificado de domicilio y otras gestiones

El Registro Civil de Santa Fe incorporó la posibilidad de realizar de manera completamente online el trámite de unión convivencial , una medida que busca simplificar las gestiones para los ciudadanos y avanzar en la digitalización de la administración pública.

Así lo explicó Sergio Duarte, director del Registro Civil de la provincia de Santa Fe , durante una entrevista con Fabián Acosta y Natalia Bedini en Mañana UNO, por UNO 106.3.

“Hoy se puede iniciar el trámite online y finalizarlo online, sin salir del domicilio”, destacó Duarte al referirse al nuevo sistema. Según explicó, la medida permite evitar el traslado hasta una oficina del Registro Civil y facilita especialmente el acceso para quienes viven en localidades del interior de la provincia.

Cómo se realiza el trámite

Para gestionar una unión convivencial, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la provincia y buscar la opción correspondiente. Allí encontrarán los requisitos y la documentación que deben presentar de manera digital.

Una vez enviada la documentación, el Registro Civil realiza un control. Si todo está en orden, se convoca a los interesados a una audiencia virtual, en un día y horario acordado previamente con los ciudadanos.

La audiencia tiene una duración aproximada de ocho o nueve minutos. Luego, el acta se firma electrónicamente y se envía a los ciudadanos, con lo que queda finalizado el trámite.

Duarte remarcó que la posibilidad de realizarlo a distancia evita que las personas tengan que pedir permisos laborales o destinar tiempo y dinero a trasladarse hasta una dependencia pública.

Qué es una unión convivencial

La unión convivencial es una figura legal que reconoce y otorga determinados efectos jurídicos a las parejas que deciden convivir sin contraer matrimonio.

El director del Registro Civil explicó que en Santa Fe existen más uniones convivenciales que matrimonios, lo que demuestra la importancia que tiene esta alternativa para muchas familias.

El Código Civil y Comercial, vigente desde 2015, estableció un marco legal para este tipo de vínculos. Para registrar una unión convivencial, la convivencia debe tener una antigüedad mínima de dos años.

Entre otros efectos, la registración puede resultar necesaria para que uno de los integrantes de la pareja pueda acceder a determinados beneficios, como la cobertura de una obra social o prestaciones previsionales.

Además, a diferencia del matrimonio, la unión convivencial puede finalizarse mediante un trámite administrativo de baja, que también puede realizarse de manera virtual.

Más trámites del Registro Civil serán digitales

Duarte también adelantó que la digitalización del Registro Civil continuará durante las próximas semanas y meses. Uno de los próximos trámites que estará disponible de manera online es el certificado de domicilio, que, según anticipó, podría comenzar a gestionarse durante la semana próxima.

También se trabaja para incorporar próximamente la posibilidad de realizar rectificaciones de partidas de manera digital y obtener el denominado certificado de soltería.

El funcionario explicó que otros trámites ya se encuentran digitalizados. Entre ellos, la presentación de oficios judiciales a través de la plataforma Timbó, un mecanismo que permite agilizar procesos vinculados, por ejemplo, con divorcios y adopciones.

De meses a días: el impacto de la digitalización

Uno de los ejemplos mencionados por Duarte fue el de las inscripciones vinculadas con adopciones. Antes de la digitalización, la presentación de documentación en papel podía demorar entre seis y ocho meses, especialmente cuando los trámites debían trasladarse desde localidades del interior hasta la ciudad de Santa Fe.

“Hoy estamos hablando que eso sucede en cuestiones de días”, señaló. Para el funcionario, la digitalización también tiene un efecto de igualación territorial, ya que permite que una persona que vive en una localidad alejada pueda acceder al mismo trámite y en tiempos similares a quienes viven en Santa Fe o Rosario.

“Mientras tengan una buena conexión a internet, no tienen que desplazarse kilómetros para realizar un trámite que se los podemos resolver en pocos minutos”, sostuvo.

Partidas y certificados también pueden gestionarse online

Duarte recordó que actualmente las partidas también pueden solicitarse a través de la web. Una vez realizado el pedido, el ciudadano puede recibir en pocos minutos el documento en formato PDF y con firma electrónica.

La intención, explicó, es que la progresiva digitalización permita que la gran mayoría de los trámites del Registro Civil puedan realizarse sin acudir personalmente a una oficina.

De todos modos, aclaró que la posibilidad de realizar la unión convivencial de manera virtual no elimina la atención presencial. Quienes prefieran efectuar el trámite personalmente pueden continuar haciéndolo en las oficinas del Registro Civil.

La excepción son determinados procedimientos, como la presentación de oficios judiciales, que ya se realizan exclusivamente de manera online.

Santa Fe, entre las provincias que avanzan en la digitalización

Consultado sobre experiencias similares en otros distritos, Duarte señaló que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya contaba con la posibilidad de gestionar online las uniones convivenciales y que Santa Fe se convirtió en el segundo distrito provincial en incorporar esta modalidad.

El director del Registro Civil sostuvo que, una vez completado el proceso de transformación digital, Santa Fe podría ubicarse entre las jurisdicciones más avanzadas del país en materia de trámites digitales vinculados con el Registro Civil.

La apuesta, resumió Duarte, apunta a un objetivo concreto: hacer más simples y accesibles las gestiones cotidianas y permitir que los ciudadanos recuperen tiempo que antes debían destinar a trámites presenciales.

• LEER MÁS: Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia