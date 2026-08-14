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Acassuso sumó su séptimo empate y sigue sin levantar cabeza en la Zona A

El resultado dejó a Acassuso con 22 puntos, en el 18° puesto, y a Midland con 38 unidades, en la cuarta posición por la lucha en la Zona B.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 18:36hs
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Acassuso sumó su séptimo empate y sigue sin levantar cabeza en la Zona A

Acassuso y Ferrocarril Midland empataron 1 a 1 este viernes en el estadio La Quema, en el inicio de la fecha 25 de la Primera Nacional, con dos realidades totalmente distintas.

El conjunto local, dirigido por Tobías Kohan, necesitaba ganar para alejarse de la zona de descenso, pero sumó su séptimo empate de la temporada y extendió a ocho partidos su racha sin triunfos.

Acassuso comenzó mejor, con dominio de la pelota y ataques por los costados, especialmente por la izquierda con Valentín Serrano. Incluso Lázaro Romero tuvo una chance de cabeza y David De Estéfano casi convirtió un gol olímpico, pero Mauro Leguiza evitó el tanto.

Midland, que se mantiene en la pelea de la Zona B en el cuarto puesto, respondió a los 38 minutos con un potente remate de Facundo Marín que Mariano Monllor desvió.

A los 40’, el arquero local se equivocó en una salida, resbaló al intentar despejar y le entregó la pelota a Ezequiel Bulacio, quien definió con el arco libre para poner el 1 a 0.

En el complemento, Midland mejoró y controló a los mediocampistas locales, y Bulacio tuvo una doble oportunidad a los 60’, pero Román Etcheverri salvó dos veces a Acassuso.

Con espacios, ambos equipos generaron ocasiones. Bulacio y Ramiro Luna desperdiciaron opciones para la visita, mientras que Tomás Rodríguez y Agustín Hermoso exigieron a Leguiza.

Acassuso rescató el empate sobre el final

A los 80’, Acassuso encontró el empate tras un córner desde la izquierda que Romero cabeceó hacia el segundo palo y Santiago Bellatti conectó de cabeza y sin marca para establecer el 1 a 1.

El resultado dejó a Acassuso con 22 puntos, en el 18° puesto, y a Midland con 38 unidades, en la cuarta posición por la lucha en la Zona B.

El "Quemero" recortó un punto respecto de sus rivales directos, aunque debe esperar el cierre de la fecha, y en sus últimos cuatro partidos empató ante Colón, San Miguel y Midland.

Acassuso Midland Primera Nacional
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