A 12 años del Pirulazo que mantuvo a Colón en Primera

Aún se recuerda el gol de Germán Rivarola en tiempo de descuento. Y no es para menos, ya que ese tanto le permitió a Colón ganarle a Racing por 1-0 y evitar de esta manera jugar la Promoción. Con ese tanto, el Sabalero se aseguró seguir jugando en Primera División.

Esa tarde fría del domingo 22 de junio del 2008, por la última fecha del Clausura 2008, el Rojinegro recibía a La Academia con la ventaja de que le servían dos resultados: el empate y el triunfo. En tanto que Racing debía ganar para mandarlo a Colón a disputar la Promoción con Belgrano.

Fue un partido cerrado, de dientes apretados y con mucha angustia. Racing estaba obligado y fue el que más arriesgó, pero Colón se defendió bien manteniendo el cero en su arco. Y cuando ya se jugaba tiempo de descuento, César Carignano encabezó una contra, asistió a Rivarola, quien metió un zurdazo cruzado para establecer el 1-0 y que ese gol sea recordado como el Pirulazo.

German Pirulo Rivarola - Colon vs Racing - Clausura 2008

Síntesis

Colón: Sebastián Blázquez; Pablo Jerez, Ariel Garcé, Pablo Aguilar, Diego Chitzoff; Juan Carlos Falcón, Alejandro Capurro, Germán Rivarola, Hugo Iriarte; Darío Gandín y Rubén Ramírez. DT: Antonio Mohamed.

Racing: José Luis Martínez Gullota; Franco Sosa, Diego Menghi, Marcos Cáceres, José Shaffer; Roberto Bonet, Claudio Yacob, Matías Sánchez, Maximiliano Moralez; Erwin Avalos y Facundo Sava. DT: Juan Manuel Llop.

Goles: ST 47' Germán Rivarola (C).

Cambios: ST 11' Sebastián Romero x Iriarte (C), 18' José Luis Fernández x Sánchez (RC), 25' Martín Cardetti x Gandín (C), 30' Maximiliano Estévez x Shaffer (RC), 33' César Carignano x Ramírez (C) y 42' Pablo Caballero x Yacob (RC).

Amonestados: Garcé (C), Sosa, Menghi, Yacob y Bonet (RC).

Expulsados: ST 24' Menghi (RC).

Árbitro: Javier Collado.

Estadio: Brigadier López.