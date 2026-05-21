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Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Los argentinos ya conocen a sus rivales para la primera ronda de Roland Garros, luego de que se llevara a cabo el sorteo

21 de mayo 2026 · 15:17hs
Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Los argentinos ya conocen a sus rivales para la primera ronda de Roland Garros, luego de que este jueves por la mañana se llevara a cabo el sorteo. Los únicos dos argentinos entre los 32 preclasificados serán Tomás Etcheverry (23°) y Francisco Cerúndolo (25°), quienes tendrán como oponentes al portugués Nuno Borges y al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Ambos tendrán una gran oportunidad para sumar puntos y escalar en el ranking ATP, ya que el año pasado cayeron en la primera ronda. También habrá un choque de argentinos en la primera ronda, debido a que fueron emparejados para enfrentarse en el estreno Sebastián Báez y Román Burruchaga.

Por otra parte, Mariano Navone, que llega al segundo Grand Slam de la temporada en un gran momento, se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Francisco Comesaña tendrá como oponente al también estadounidense Ethan Quinn y Juan Manuel Cerúndolo al británico Jacob Fearnley.

A su vez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti se cruzarán con oponentes provenientes de la clasificación.

Por último, Facundo Díaz Acosta superó la qualy, por lo que solo resta por definirse su rival en la primera ronda del cuadro principal, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En lo que respecta a la rama femenina, Solana Sierra tendrá un interesante enfrentamiento con la británica Emma Raducanu, quien sorprendió al mundo del tenis con su título en el US Open 2021, aunque luego nunca pudo cosechar grandes resultados.

La otra argentina que podría ingresar al cuadro principal es Lourdes Carlé, que este viernes se enfrentará con la eslovaca Rebecca Sramková en la última ronda de la qualy.

Los rivales de los argentinos en la primera ronda de Roland Garros

Tomás Etcheverry (23°) - Nuno Borges

Francisco Cerúndolo (25°) - Botic Van de Zandschulp

Mariano Navone - Jenson Brooksby

Camilo Ugo Carabelli - qualy

Thiago Tirante - qualy

Juan Manuel Cerúndolo - Jacob Fearnley

Marco Trungelliti - qualy

Francisco Comesaña - Ethan Quinn

Sebastián Báez - Román Burruchaga

Solana Sierra - Emma Raducanu

Roland Garros Tomás Etcheverry Francisco Cerúndolo
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