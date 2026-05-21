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Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

La familia descubrió el faltante esta mañana al levantarse: dos valijas con 1.100 dólares, 30 millones de pesos en efectivo, una notebook y zapatillas. Una abertura del frente de la casa apareció semiabierta

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de mayo 2026 · 14:37hs
Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Esta mañana, pasadas las 7, los propietarios de una vivienda ubicada en calle Chanaes al 5300 de Colastiné Norte notaron que faltaban dos valijas que contenían 1.100 dólares en efectivo, 30 millones de pesos en fajos de 10 y 20 mil pesos, una notebook, dos bolsas y dos pares de zapatillas.

Al recorrer el inmueble, los damnificados constataron que una abertura del frente de la casa había sido vulnerada y quedó semiabierta, lo que permitió establecer el modo de ingreso de los delincuentes.

La denuncia

Los propietarios realizaron la denuncia ante un operador de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron al domicilio dos oficiales de la Comisaría 28° de Colastiné, que tomaron formal conocimiento del hecho y comenzaron las primeras diligencias: búsqueda de testigos entre los vecinos del barrio y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de determinar si existen imágenes del o los autores del robo.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez lo puso en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó profundizar la búsqueda de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, trabajo que quedó a cargo de los agentes del área Científica de la PDI.

dólares pesos Colastiné Norte
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